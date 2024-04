Vier MVPs dabei - ein Platz noch offen: Team USA für Olympia steht

Die USA werden ein mit zahlreichen NBA-Stars gespicktes Team zu den Olympischen Spielen nach Paris schicken. Elf von zwölf Spielern sollen feststehen.

Die USA werden Weltmeister Deutschland bei den Spielen in Paris laut übereinstimmenden Medienberichten mit einer äußerst prominent besetzten Star-Auswahl herausfordern. ESPN und The Athletic schrieben am Montag, Head Coach Steve Kerr (Golden State Warriors) und Manager Grant Hill vom US-Basketballverband hätten sich auf elf von zwölf Spielern festgelegt.

Zum US-Kader für die Sommerspiele zählen demnach allen voran die NBA-Superstars LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - vier Spieler, die in ihrer Karriere in der NBA allesamt schon einen MVP-Award gewannen.

Holt Durant seine vierte Goldmedaille?

Durant hat bereits drei Mal Olympia-Gold gewonnen, James war 2008 und 2012 Teil des Siegerteams. Curry war noch nie bei Olympischen Spielen dabei. Der zwölfte Kaderplatz soll den Angaben zufolge offen bleiben bis zu einem Trainingslager im Juli in Las Vegas. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) und Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) sind die einzigen Spieler, die auch bei der WM im vergangenen Jahr im Kader standen, als die USA im Halbfinale gegen die deutsche Auswahl mit den NBA-Profis Dennis Schröder, Daniel Theis, Franz Wagner und Moritz Wagner verloren.

Folgende Spieler gehören dem US-Kader laut Medienberichten an: LeBron James, Antony Davis (beide Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant, Devin Booker (beide Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum, Jrue Holiday (beide Boston Celtics) Bam Adebayo (Miami Heat) und Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Die USA treffen bei den Spielen in Gruppe C auf Serbien, Südsudan und einen Qualifikanten. Die deutsche Mannschaft wird sich in Gruppe B mit Japan, Frankreich und ebenfalls einem Qualifikanten messen. Die deutschen Frauen treffen in der Vorrunde auf Belgien, Japan und die USA.