Vienna seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen: Ried will die Serie brechen

Die SV Ried feiert in diesen Tagen ihr 20-jähriges Stadion-Jubiläum und hat nun zwei Heimspiele vor der Brust. Eines davon bestreiten die Oberösterreicher am Freitag gegen die Vienna. Die Döblinger reisen mit viel Selbstvertrauen an. Seit mittlerweile sieben Liga-Spielen ist die Vienna ohne Niederlage. Das möchte Ried nun ändern.

Die SV Ried steht nach zehn Spieltagen auf Platz sechs. Für den Absteiger wohl ein etwas durchwachsener Saisonstart, dennoch zeigt die Formkurve nach oben. Zuletzt feierten die Oberösterreicher zwei Siege über Horn und Amstetten, nun geht es am Freitag gegen die Vienna.

Doch die Wiener reisen mit viel Selbstvertrauen ins Innviertel, denn keines der letzten sieben Liga-Spiele ging für sie verloren. Das will Ried nun ändern. "Wir wollen deren Serie in der Liga brechen. Das bedeutet, dass wir uns zuallererst in dieses Spiel reinarbeiten wollen und in weiterer Folge unsere spielerische Qualität zeigen können. Die Basis dafür bleibt unsere Emotion und Zweikampfbereitschaft", erklärt Trainer Maximilian Senft.

Genau diese Faktoren haben beim jüngsten 3:2-Erfolg in Amstetten eine wichtige Rolle gespielt. Wenngleich die Leistung dabei nicht wirklich zufriedenstellend war, zeigte die Rieder Mannschaft Moral, erklärt Tormann Andreas Leitner: "Es war ein sehr emotionales und hochdramatisches Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr schlechte Leistung gezeigt. Wir haben vieles nicht so auf den Platz gebracht, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben auch billige Gegentore bekommen. Das war man so von uns nicht gewohnt. In der zweiten Halbzeit sind wir zurückgekommen und haben mit viel Emotion die Partie in letzter Sekunde noch gedreht."

Ried will "wieder eine Heimmacht werden"

Für die Rieder geht es nun Schlag auf Schlag. Nach der Vienna steht der nächste Heimspiel-Kracher auf dem Programm, wenn der SKN in der Innviertel Arena gastiert. "Es ist für uns extrem wichtig, dass wir wieder eine Heimmacht werden. Wir haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander, da wollen wir unsere Siegesserie weiterführen", betont Leitner.

Zuletzt standen sich Ried und die Vienna in einem Freundschaftsspiel im Dezember 2022 gegenüber, damals behielt Ried mit 6:1 klar die Oberhand. In der 2. Liga lieferten sich die beiden Klubs bis dato vier Duelle. Zwei davon konnte Ried für sich entscheiden, eines die Vienna. Auch im ÖFB-Cup gab es das Duell bereits einmal, mit besserem Ausgang für die Oberösterreicher. Gegen die Vienna wird Ried das 20-jährige Bestehen des Stadions feiern. Am 19. Oktober 2003 wurde die Arena der Oberösterreicher mit einem 1:0-Sieg gegen Austria Lustenau eröffnet.