"Vielleicht nächste Woche im Tor": Hayes' Lobeshymne für Multitalent Nüsken

Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat auch dem Champions-League-Spiel des FC Chelsea gegen Ajax den Stempel aufgedrückt. Ihre Trainerin gerät ins Schwärmen.

Stolz lächelnd hielt Sjoeke Nüsken die Trophäe für die Spielerin des Spiels in die Kamera. Die Nationalspielerin vom FC Chelsea sorgte mit ihrem Champions-League-Doppelpack bei Ajax Amsterdam (3:0) derart für Furore, dass Trainerin Emma Hayes eine Lobeshymne auf ihr neuerdings torhungriges Multitalent aus Deutschland anstimmte.

"Man sieht, dass sie nicht nur auf die große Bühne gehört, sondern dass sie, egal wo sie spielt, immer so gut sein wird. Sie spielt als Achterin und ist genauso gut, sie spielt als Innenverteidigerin und ist genauso gut", schwärmte die Chelsea-Trainerin nach dem Viertelfinal-Hinspiel und scherzte: "Vielleicht gebe ich ihr nächste Woche ein Spiel im Tor, nur um es zu testen."

Nüsken hatte vergangenen Sommer den Schritt von Eintracht Frankfurt nach London gewagt - am Main war sie vorwiegend zentral in der Abwehr oder als Sechserin zum Einsatz gekommen. Ihren schlummernden Offensivgeist kann die 23-Jährige erst jetzt bei den Blues wieder ausleben - und wie: Vier Tage zuvor traf sie bereits doppelt, als der Meister im Derby gegen den FC Arsenal triumphierte (3:1).

"Eine Spielerin für den Strafraum, keine Frage"

"Sie hat eine natürliche Begabung, innerhalb der Box in den richtigen Räumen zu sein. Sie ist eine Spielerin für den Strafraum, keine Frage", analysierte Hayes. Die Engländerin adelte Nüskens Leistung vor 35.997 Fans in der Johan-Cruyff-Arena mit dem Prädikat "herausragend", das Foto von Nüskens Jubelschrei zierte am Mittwochmorgen einige große englische Sportportale.

Dass die im westfälischen Hamm geborene Nüsken eine außergewöhnliche Allrounderin ist, bewies sie übrigens bereits in jungen Jahren. Damals galt sie als eines der größten Tennistalente Deutschlands - doch als Elfjährige entschied sie sich für den Fußball.

Seither sammelte sie 25 Länderspiele mit ausbaufähiger Torausbeute (3). Doch auch Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch setzte jüngst in seiner Startelf auf Nüsken im Mittelfeld - und war nach dem 2:0 in Heerenveen gegen die Niederlande von der Entwicklung seines Schützlings spürbar angetan: "Die kleine Nüsken hat es auch gut gespielt."