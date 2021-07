Vielfalt als Vorteil: Osnabrück verpflichtet Bertram

Der VfL Osnabrück hat Sören Bertram verpflichtet. Von dem Offensivallrounder versprechen sich die Lila-Weißen vor allem mehr Variationen im Angriff.

"Mit Sören Bertram bekommen wir einen Spieler dazu, der uns offensiv viele Möglichkeiten eröffnet", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh auf er Klub-Website zitiert. "Er ist stark als Flügelspieler, kann auch als zweite Spitze spielen und schießt sehr gute Standards. Diese Vielfalt macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen weiteren spannenden Puzzleteil in unserem Kade", fährt Shapourzadeh fort.

Bertram stand zuletzt beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, dort war sein am Ende der vergangenen Saison auslaufender Vertrag aber nicht mehr verlängert worden. "Durch meine bisherigen Stationen kenne ich den VfL natürlich sehr gut. Deshalb war ich nach dem Anruf von Sportdirektor Amir Shapourzadeh auch gleich angefixt von der Idee, mich dieser neuen Aufgabe unbedingt stellen zu wollen", sagte Bertram. Wie der 30-Jährige mitteilte, gab die Familie grünes Licht, sie wird ihn mit nach Niedersachsen begleiten.

Bertram wurde beim FC St. Pauli sowie beim Hamburger SV ausgebildet, bei den Rothosen schaffte er auch den Sprung in den Profibereich und kam zu zwei Einsätzen in der Bundesliga. Allerdings konnte er sich im Oberhaus nicht etablieren. Weitere Stationen waren Augsburg, Bochum, Halle, Aue, Darmstadt und zuletzt Magdeburg. In der 3. Liga kann er auf 161 (36 Tore), in der 2. Liga auf 71 Einsätze (sechs Tore) zurückblicken.