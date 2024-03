Viele Sieger, doch Nagelsmann ist der größte Gewinner

Binnen vier Tagen hat die deutsche Nationalmannschaft die Stimmung im EM-Gastgeberland gedreht. Julian Nagelsmann ist der große Gewinner der März-Länderspiele. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Den in Lyon eingeschlagenen Weg fortsetzen, so lautete die Forderung von Julian Nagelsmann vor dem Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande. Und diese Vorgabe setzte seine Mannschaft in Frankfurt eindrucksvoll um. Es war weniger das nackte 2:1-Ergebnis, das die knapp 50.000 Zuschauer im Stadion nach dem Schlusspfiff bejubelten - sondern die Art und Weise, wie sich die DFB-Auswahl dieses Erfolgserlebnis erkämpfte und erarbeitete. Weil es ein Sieg der Moral und des Willens war. Und weil die deutsche Mannschaft in einer beherzten und mit dem Siegtreffer von Niclas Füllkrug belohnten Schlussphase demonstrierte, dass sie sich nicht mit einem Unentschieden zufriedengeben wollte.

Erst das 2:0 gegen den Vize-Weltmeister Frankreich, nun das 2:1 gegen den WM-Viertelfinalisten und Weltranglisten-Sechsten Niederlande: Wer hätte nach den tristen November-Auftritten gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) ein solches Frühlingserwachen des im FIFA-Ranking auf Platz 16 abgeschmierten EM-Gastgebers für möglich gehalten. Mit diesen beiden Siegen haben Nagelsmann und sein umgekrempelter Kader im letzten Moment eine EM-Vorfreude bei den Fans entfacht und den Glauben in die eigenen Reihen gestärkt.

Wie schon in Frankreich präsentierte sich in Frankfurt eine Mannschaft, die Überzeugung ausstrahlte, die ballsicher war, die einen klaren Matchplan verfolgte und - ganz wichtig - die sich gegen Widerstände aufbäumte und diese überwand. Das galt im Allgemeinen für die gesamte Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit mächtig unter Druck geriet, sich aber auch dank der Einwechslungen befreite und - wie es Nagelsmann treffend analysierte - am Ende mit den oft zitierten deutschen Tugenden das Spiel und die Fans auf ihre Seite zog.

Und das galt im Speziellen für Maximilian Mittelstädt, der mit einem bösen Fehlpass den frühen Rückstand einleitete, mit seinem ersten Länderspieltor umgehend die passende Reaktion zeigte und sich danach zu einem Aktivposten entwickelte.

Diese beiden März-Spiele haben viele Sieger, neben Mittelstädt natürlich den auch diesmal wieder überzeugenden Rückkehrer Toni Kroos oder dessen erneut verlässlichen Nebenmann Robert Andrich. Der größte Gewinner aber ist Nagelsmann. Der ob seiner Taktik und Personalauswahl im November noch heftig in die Kritik geratene Bundestrainer hat die richtigen Lehren gezogen, indem er die aktuell besten Spieler nominierte und seiner Mannschaft mehr defensives Denken und damit eine bessere Balance als im November eingeimpft hat. Und er hat damit das Vertrauen zurückgewonnen, dass er im November verloren hatte.