Viel Unterstützung für Lührßen: Werder Bremen im Check

Für den SV Werder Bremen geht es auch in der vierten Bundesligasaison in Serie nur um den Klassenerhalt. Unter anderem ein prominenter Name soll Top-Scorerin Nina Lührßen dafür helfen.

Auch Juliane Wirtz (re.) soll Nina Lührßen beim Toreschießen für Werder Bremen unterstützen. IMAGO/Lobeca