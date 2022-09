"Viel Gutes über den FSV Zwickau gehört": Schwäne verpflichten Keeper Engelhardt

Nach Ablauf der Transferperiode hat sich der FSV Zwickau noch einmal verstärkt und Torhüter Marcel Engelhardt verpflichtet. Der 29-Jährige unterschrieb bei den Schwänen einen Einjahresvertrag.

Der FSV Zwickau hat auf den Ausfall von Stammtorhüter Johannes Brinkies reagiert und sein Torwartteam mit Marcel Engelhardt verstärkt. Der 29-Jährige stammt aus der Jugend des VfB Lübeck und des Hamburger SV, zuletzt war er aber in Südafrika bei Maritzburg United aktiv. In Deutschland spielte er im Profibereich viele Jahre bei Eintracht Braunschweig, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten stand, bevor er als Backup zumindest 24 Mal das BTSV-Tor hütete. In Zwickau soll der gebürtige Grevener nun den Ausfall von Brinkies kompensieren und den bisherigen Ersatzkeeper Max Sprang unter Druck setzen.

Bei seiner Vorstellung freute sich der neue Mann über die Rückkehr nach Deutschland. "Mit dem Ausfall von 'Pommes' hat sich eine Chance für mich ermöglicht, hier zu spielen. Ich habe viel Gutes über den FSV Zwickau gehört und ich freue mich auf die Aufgabe", sagte der 29-Jährige in Vereinsmedien.

Engelhardts Arbeitspapier in Zwickau ist ein Jahr gültig und läuft bis Sommer 2023.