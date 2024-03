VfL Lübeck-Schwartau wechselt am Kreis

Zur Saison 2024/25 wird es eine Veränderung am Kreis des VfL Lübeck-Schwartau geben: Carl Löfström wird den VfL nach vier Jahren verlassen. Die Norddeutschen setzen weiterhin auf Spieler aus Skandinavien, als Ersatz für den Schweden wurde nun ein Däne präsentiert.

Für Löfström wird Rasmus Houmøller vom dänischen Erstligisten Mors-Thy Håndbold zum VfL wechseln. Der 21-jährige Däne wurde mit der U19 von Mors-Thy Håndbold in den vergangenen beiden Saisons dänischer Meister.

"Rasmus ist ein sehr intelligenter Spieler, der ein sehr gutes Auge im Angriff für die Situation und Räume hat. Er beschäftigt sich aber auch intensiv mit der Gegnervorbereitung für sein Abwehrspiel. Mit diesen Eigenschaften passt Rasmus hervorragend zu unserem Spiel. Mit Leon Ciudad und Paul Skorupa wird er sicherlich ein sehr gutes Trio im Angriff bilden und unserer Abwehr Impulse im Innenblock geben", war VfL-Coach David Röhrig nach dem Probetraining überzeugt.

"Houmøller gibt jedes Mal 100 % Einsatz"

Der 1,94m große Kreisläufer steht mit seinem aktuellen Verein auf dem vierten Platz in der ersten Liga in Dänemark. "Ich will so viele Spiele wie möglich gewinnen, mich stets verbessern und das Team unterstützen," sagt Rasmus Houmøller. "Es war großartig Teil von Mors-Thy Handball zu sein. "Ich spiele seit dem ersten Jahr in der U12 bei HF Mors mit, und es war ein wahnsinnig großes Gefühl, den Traum zu verwirklichen und Teil des Ligakaders zu sein."

"Mit Rasmus gewinnen wir einen talentierten Spieler für unser Team. Wir werden mit Leon Ciudad, Paul Skorupa und Rasmus Houmøller ein starkes Trio am Kreis haben", ist Geschäftsführer Daniel Pankofer überzeugt.

"Rasmus Houmøller gibt jedes Mal 100 % Einsatz. Es war eine Freude, ihn im Kader der Liga zu haben und mit ihm zu arbeiten. Das Ziel für Houmøller war Entwicklung und Erfahrung, und er hat einen langen Weg dorthin zurückgelegt, und es ist völlig verdient, dass er einen Vertrag im Ausland bekommen hat", so Mors-Thy-Coach Niels Agesen, der schon mit den Frauen von Holstebro den EHF-Cup gewinnen konnte.

Carl Löfström mit Abschied nach vier Jahren

Für Carl Löfström endet nach vier Jahren seine Zeit beim VfL Lübeck-Schwartau. Löfström kam im Sommer 2020 aus Dormagen nach Lübeck und erzielte in 117 Pflichtspielen für den VfL 291 Tore. "Nach vier Jahren in Lübeck ist es für mich Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich für vier wundervolle Jahre zu bedanken. Ich werde meine Mannschaft, den Verein, alle Mitarbeitenden und die wunderbaren Fans vermissen", sagt Löfström.

"Carl hat in den letzten vier Jahren viel für den VfL geleistet und die Fans begeistert. Mit Carl wird uns ein Top-Typ verlassen. Seine positive Ausstrahlung, sein unerschütterlicher Teamgeist und seine sympathische Art haben in den Jahren, in denen er unser Trikot getragen hat, das Team und das Umfeld geprägt. Ich wünsche Carl alles Gute für die sportliche und private Zukunft", so Pankofer.