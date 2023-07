Vertrag vorzeitig aufgelöst: Gogia und Dresden trennen sich

Dynamo Dresden und Akaki Gogia gehen fortan getrennte Wege. Der Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst.

Das eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024 gültige Arbeitspapier sei "im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst" worden, heißt es in einer Mitteilung des Drittligisten. Gogia war im Sommer 2022 vom FC Zürich zurück nach Sachsen gewechselt, wo er innerhalb der abgelaufenen Spielzeit insgesamt zwölf Spiele in der 3. Liga für die SGD absolvierte. Schon in der Saison 2016/17 spielte der Mittelfeldakteur leihweise für Dresden.

"Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Akaki Gogia für sein Engagement bei der Sportgemeinschaft. Sicherlich haben sowohl er als auch wir uns seine Rückkehr im vergangenen Jahr hierher anders vorgestellt", wird Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker zitiert.