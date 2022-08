Vertrag bis 2028: Chukwuemeka wechselt zum FC Chelsea

Nach gerade einmal 14 Premier-League-Spielen für Aston Villa zieht Carney Chukwuemeka weiter zum FC Chelsea. Beim Team von Trainer Thomas Tuchel unterschreibt der 18-Jährige einen Sechsjahresvertrag.

Nachdem sich der FC Chelsea am Dienstag mit Aston Villa über einen Transfer geeinigt und Carney Chukwuemeka zum Medizincheck in die Landeshauptstadt geflogen hat, haben die Blues nun Einigung mit dem Spieler erzielt und diesen mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.

Neben seinem Durchbruch in der Premier League, wo der im österreichischen Eisenstadt geborene englische U-Nationalspieler nach zwei Kurzeinsätzen 2020/21 in der Vorsaison zwölfmal auf dem Platz gestanden hatte, konnte Chukwuemeka im Sommer den Gewinn der U-19-Europameisterschaft feiern. Im Verlauf des Turniers glänzte der 18-jährige Sohn nigerianischer Einwanderer, der nach dem Umzug gen England in Northampton nördlich von London aufgewachsen war, im zentralen Mittelfeld der "Young Lions" und trug mit einem Treffer in der Nachspielzeit des Endspiels gegen Gastgeber Israel (3:1) maßgeblich zum Titelgewinn bei.

Beim FC Chelsea ist Chukwuemeka gleich für die erste Mannschaft eingeplant. Die Eigentümer der Blues wollen an der Stamford Bridge sowohl einen Kader für die Zukunft aufbauen als auch die aktuelle Mannschaft verbessern - der Transfer "eines der heißesten Talente im englischen Fußball" passe da zu beiden Zielen des Teams, so die Miteigentümer Behdad Eghbali und José Feliciano in einer Mitteilung.