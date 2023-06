Vertrag aufgelöst: 1860-Talent Wicht geht in die Schweiz

Nathan Wicht verlässt den TSV 1860 München. Der Schweizer wechselt in sein Heimatland.

Wie der TSV 1860 München am Mittwochvormittag bekanntgab, hat sich Nathan Wicht mit dem Klub auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird demnach künftig in der Schweiz spielen - bei welchem Klub, ist noch nicht bekannt.

Klar ist aber, dass die Löwen finanziell profitieren, "wenn sich Nathan bei seinem neuen Verein erfolgreich entwickelt. Über genauere Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart", heißt es in der Mitteilung.

In der abgelaufenen Saison kam Wicht vor allem in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler absolvierte 16 Einsätze für die U 19 der Löwen, einmal lief er außerdem in der 3. Liga auf. "Ich habe seit der U 13 für den TSV 1860 München gespielt. Ich bin äußerst dankbar für die sehr gute Zeit, die ich in München verbringen durfte", sagt Wicht. "Jetzt beginnt für mich in meiner Heimat ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue, und zugleich weiß ich sehr zu schätzen, dass mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 dafür den Weg freigeräumt haben."

Der gebürtige Züricher kam 2015 ins NLZ der SpVgg Unterhaching, ein Jahr später wechselte er zum TSV 1860 München. 2021 erhielt der mehrfache Junioren-Nationalspieler der Schweiz einen Profivertrag beim Drittligisten.