Verstoß gegen "Schutzfrist": FC Memmingen gewinnt nachträglich gegen 1860 München II

Weil der TSV 1860 München für seinen Spieler Alexander Freitag zwischen dem Drittligaspiel gegen den SV Meppen und der Bayernliga-Partie gegen den FC Memmingen die erforderliche "Schutzfrist" nicht eingehalten hatte, bekommt der FCM nachträglich die drei Punkte zugesprochen.

Es ist wohl für jede Zweitvertretung eines Profiklubs eine Ehre, wenn ihre Talente auch in der ersten Mannschaft gefragt sind. Im Fall des TSV 1860 München hatte das nun aber ausnahmsweise negative Folgen.

Weil Alexander Freitag, übrigens Stiefsohn von Chefcoach Michael Köllner, beim 4:0 der Löwen-Profis in der 3. Liga gegen Meppen am 9. August ab der 75. Minute zum Einsatz kam und tags darauf bei der zweiten Mannschaft der Münchner fast 72 Minuten in der Bayernliga Süd gegen den FC Memmingen (1:0) mitwirkte, sind die Bayernliga-Punkte für die U 21 der Blauen nun ins Allgäu gewandert, das Spiel wird 2:0 für Memmingen gewertet.

Wie der FCM, der Einspruch gegen die ursprüngliche Spielwertung eingelegt hatte, in einer Pressemitteilung aufführt, hat das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) sein Urteil folgendermaßen begründet: "Zwischen den Einsätzen eines Akteurs über 23 Jahren in zwei aufstiegsberechtigen Mannschaften müssen laut den Statuten mindestens 48 Stunden liegen, es waren in diesem Fall nur 23 und somit ein Verstoß gegen die Spielordnung, die vom FCM entsprechend angezeigt und von 1860 in einer Stellungnahme auch eingeräumt wurde." Zusätzlich muss 1860 München noch 300 Euro Strafe zahlen und die Verfahrenskosten tragen.

Die Münchner haben nun das Recht, innerhalb einer Woche Einspruch gegen das Sportgerichtsurteil einzulegen. Erst wenn das 2:0 der Memminger rechtskräftig ist, wird es in der Tabelle Niederschlag finden.