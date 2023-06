Verstärkung für das Sturmzentrum: 1860 verpflichtet Bonga

Nach einem halben Jahr bei Eintracht Braunschweig zieht es Tarsis Bonga in die 3. Liga - der Angreifer wechselt zum TSV 1860 München.

Tarsis Bonga (li.) stürmt in der kommenden Saison für den TSV 1860 München. IMAGO/Christian Schroedter

Der TSV 1860 München baut seinen Kader im Hinblick auf die kommende Spielzeit weiter kräftig um. Am Dienstagnachmittag verkündeten die Löwen einen weiteren Neuzugang für die Offensive: Tarsis Bonga wechselt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig an die Grünwalder Straße. Das gaben die Löwen, die über die Vertragslaufzeit keine Angaben machten, in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 26-jährige Stürmer freut sich bereits auf seine neue Aufgabe, auch wenn er mit den Löwen sportlich bislang nicht unbedingt positive Erfahrungen machte: "In meiner Karriere stand ich bereits dreimal als Gegner des TSV 1860 München auf dem Feld. Dreimal haben die Münchner gewonnen", erzählt der Stürmer, der ein Aufeinandertreffen als Spieler des Chemnitzer FC im Februar 2020 noch genau in Erinnerung hat: "Die Stimmung im Stadion war unglaublich. Ich freue mich sehr, künftig das Löwen-Trikot tragen zu dürfen und dazu beizutragen, dass unsere Fans viele schöne Momente erleben können."

Bonga, der in der Jugend unter anderem für Bayer 04 Leverkusen spielte, wechselte Anfang des Jahres nach Stationen in Düsseldorf, Zwickau, Chemnitz und Bochum zu den Braunschweigern, wo er in der vergangenen Rückrunde 13-mal zum Einsatz kam (kein Tor, kicker-Durchschnittsnote 4,33). Insgesamt absolvierte der 26-Jährige bereits 69 Drittliga-Spiele (sieben Treffer) - nun verstärkt der Angreifer die Offensive der Münchner statt die der Braunschweiger Löwen.