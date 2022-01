Verlieren? Verlernt! Die aktuell längsten Erfolgsserien

Über zwei Jahre ohne Pleite oder Remis? Klingt ziemlich unwahrscheinlich. Jedoch gibt es tatsächlich Teams, deren Siegessträhnen gefühlt schon eine halbe Ewigkeit andauern. Wir haben die aktuell längsten Erfolgsserien von Liga 1 bis 10 auf einen Blick zusammengefasst.

Regionalliga: Nettes Polster an der Spitze

In der Regionalliga Bayern hat sich die SpVgg Bayreuth an der Tabellenspitze ein nettes Polster vor der U 23 des FC Bayern München verschafft. Vor Jahreswechsel gewann die Mannschaft von Timo Rost fünfmal am Stück. Vier Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger stehen bei den Oberfranken, die zuletzt am 9. Oktober ein Spiel (0:3 gegen Schweinfurt) verloren haben, auf der Habenseite. Weiter geht es für den Tabellenführer am 19. Februar mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching.

5. Liga: Nur einmal Punkte abgegeben

Die längste Siegesserie auf Fünftliga-Niveau gehört derzeit dem Bremer SV - zwölf Siege. Das Verlieren hat der Tabellenführer der Bremen-Liga in dieser Saison sowieso scheinbar verlernt. Nur einmal gab die Mannschaft Benjamin Eta beim 2:2 bei BTS Neustadt (5. Spieltag) Zähler ab. Die restlichen 16 Begegnungen gewann der DFB-Pokal-Teilnehmer teils äußerst deutlich. Im Schnitt treffen die Panzenberg-Kicker 4,65-mal pro Match und sind damit Deutschlands torgefährlichster Oberligist. In die Restrunde starten die Bremer am 29. Januar mit einem Heimspiel gegen die Leher TS. Dann kann der BSV seine Erfolgsserie sowie sein Punkte- und Torekonto weiter ausbauen.

6. Liga: Zwei Jahre ohne Niederlage

Einen ordentlichen Toreschnitt hat auch der Eimsbütteler TV (Landesliga 3). 5,4-mal treffen die Hamburger durchschnittlich in dieser Saison. Das brachte Eimsbüttel nicht nur einen ordentlichen Vorsprung - sechs Punkte liegt der ETV vor Verfolger Eintracht Lokstedt - an der Tabellenspitze ein, sondern beschert den Hanseaten auch eine saisonübergreifende Siegessträhne von 15 Partien. Letztmals ein Ligaspiel verloren haben die Hamburger vor über zwei Jahren am 6. Dezember 2019 gegen den heutigen Oberligisten HEBC (1:2).

7. Liga: Trio mit elf Siegen

Auf Ligaebene sieben teilt sich ein Trio die längste, aktuell laufende Erfolgsserie. Die IG Bönen (Landesliga Staffel 4 in Westfalen), der TSV Mönchsröden (Bezirksliga Oberfranken West in Bayern) und die Hamburger Turnerschaft (Bezirksliga 3) sind jeweils seit elf Begegnungen siegreich. Die Turnerschaft ist das einzig noch ungeschlagene Team dieser Dreier-Auswahl. Allerdings haben die Hanseaten erst acht Spiele absolviert, was auch dazu führt, dass sie - ebenso wie Mönchsröden - ihre Liga nicht anführen. Einziger Spitzenreiter des Trios ist die IG Bönen, die in ihrer Staffel bereits auf sieben Punkte entflogen ist.

8. Liga: 21 Partien siegreich

Seit dem 6. September 2020 hat der SV Germania Salchendorf aus der Bezirksliga 5 in Westfalen nicht mehr verloren. Damals bezwang der FC Altendorf die Kicker aus Netphen mit 1:0. In Summe macht das seitdem 21 Begegnungen, die die Germanen nun schon erfolgreich sind - die längste Serie von 1. bis 10. Liga. Seine Staffel führt der SV Germania mit zwei Punkten bei einem Spiel weniger vor dem SV Fortuna Freudenberg an. 63-mal trafen die Salchendorfer in ihren 14 Partien bereits. Noch im Januar (Sonntag, 30.1.) startet der Bezirksligist in die Restspielzeit. Gegner ist der TuS Plettenberg.

9. Liga: Letzte Pleite im November 2019

20 Spiele ist der VfB Einheit Pankow mittlerweile ohne Punktverlust. Zuletzt gelang es Eintracht Südring Berlin am 2. Februar 2020 den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga A Staffel 4 - 42 Punkte und ein Torverhältnis von 77:13 - einen Zähler beim 2:2 abzuluchsen. Die letzte Niederlage ist noch ein Stück länger her: Mitte November 2019 bezwang der SV Lichtenberg II die Pankower mit 3:1. Seinen womöglich 21. Seriensieg kann der VfB Einheit bereits an diesem Samstag feiern, wenn Pankow zum Auftakt der Restsaison den 1. FC Schöneberg II empfängt.

10. Liga: 13 Punkte vor Verfolger

In der Kreisliga B Maintaunus ist der FC Öncü Türk Kelsterbach seit 20 Partien siegreich. 18-mal gewannen die Hessen in dieser Spielzeit, zwei Siege nahmen sie aus der alten Saison mit. Die aktuelle Saison führt der FC Öncü Türk mit 13 Punkten Vorsprung vor der SG Hoechst II an. Letztmals bezwungen wurde Kelsterbach am 27. September 2020 vom VfB Unterliederbach II - ein 2:3.

Profis

Auf eine lange Siegesserie kann derzeit kein Bundesligist blicken. Der BVB und RB Leipzig gewannen zuletzt zweimal, der Rest der Liga steht aktuell bei einem oder null Siegen. Im Unterhaus sieht die Sachlage etwas anders aus. Der SV Werder Bremen feierte zuletzt vier Siege, ist seit 27. November ungeschlagen und konnte sich dank dieser Serie in der Tabelle nach oben arbeiten. Die Chance auf Streich fünf und womöglich auch Relegationsrang drei haben die Bremer am Samstag auswärts in Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ebenfalls vier Erfolge weist der TSV 1860 München in der 3. Liga derzeit vor. Auch die Löwen schoben sich dank ihrer Erfolgssträhne in der Tabelle wieder näher an die Aufstiegsplätze heran und haben nun mit nur noch vier Punkten Rückstand wieder alle Möglichkeiten im Rennen um Liga zwei ein Wörtchen mitzureden. Auf die Mannschaft von Michael Köllner wartet am Samstag das Münchner Derby gegen Türkgücü (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

