Seit 2018 ohne Punktgewinn: Das sind die aktuell längsten Pleitenserien von Bundesliga bis Kreisliga

Pleiten, Pech und Pannen: Für einige Fußballer gehören Niederlagen mittlerweile zum Alltag. Trotzdem lassen diese sich die Freude am Kicken nicht nehmen und stehen Woche für Woche auf dem Grün. Das sind die aktuell längsten Negativserien von der Bundesliga bis zur 10. Liga.

Regionalliga: Achtmal in Serie verloren

Acht Partien wartet der SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern nun mehr schon auf einen Punktgewinn. Einen solchen gab es zuletzt Anfang Oktober am 16. Spieltag beim 2:2 in Augsburg. Zuletzt siegreich war der SVH am 29. September im Nachholspiel zu Hause gegen Fürth II (2:0). Seitdem ging es bergab für die Münchner Vorstädter - von einem einst gesicherten Mittelfeldplatz auf einen Relegationsrang.

5. Liga: Offensivschwache Merseburger

In den Oberligen führt der 1. FC Merseburg die Statistik an. Das Schlusslicht der Oberliga NOFV-Süd verlor seine letzten elf Spiele. Der einzige Saisonsieg rührt vom 4. Spieltag. Damals Ende August bezwangen die Sachsen-Anhalter den FC International Leipzig mit 1:0. Das Siegtor erzielte Stefan Ronneberg. Im Spiel darauf traf Nicolas Luczkiewicz, der mittlerweile den Verein verlassen hat, noch einmal beim 1:3 in Wernigerode. Seitdem warten die Merseburger nicht nur auf einen Sieg, sondern auch auf ihren dritten Saisontreffer.

6. Liga: Warten auf den ersten Landesliga-Sieg

In der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein ist der RSV Praest in dieser Saison noch ohne Sieg. Durch den Corona-bedingten Abbruch stiegen die Kicker aus Emmerich 2020 von der Bezirks- in die Landesliga auf. Seitdem wartet der RSV auf seinen ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Bisher gelang Praest nur ein Zähler am 25. Oktober 2020 beim 2:2 in Meerbusch - zugleich der letzte Spieltag in der Landesliga Gruppe 2 vor dem erneuten Abbruch. 15 weitere Chancen auf einen Punktgewinn ließen die Emmericher in der laufenden Spielzeit ungenutzt. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 8:58 stehen sie abgeschlagen am Tabellenende. Letztmals gewonnen hat Praest in der Liga übrigens im März 2020. Ein 5:0 gegen Stadtkonkurrent SV Emmerich-Vrasselt. Das waren noch Zeiten.

7. Liga: Über zwei Jahre kein Liga-Erfolg

Noch länger auf einen Sieg wartet der SV Concordia Belm-Powe. Der Weser-Ems-Bezirksligist durfte letztmals am 1. Dezember 2019 einen Dreier bejubeln - damals ein 1:0 gegen den TuS Berge. Zwei Saisonabbrüche und zwei Jahre sind seitdem ins Land gezogen, wesentlich aufbessern konnten die Niedersachsen ihre Bilanz nicht. Den letzten Punkt gab es im September 2020 beim torlosen Remis in Kalkriese. 19 Spiele sind seitdem vergangen - vier in der alten und 15 in der neuen Saison -, in denen das Schlusslicht der Bezirksliga Weser-Ems 5 nun schon auf Zähler hofft.

8. Liga: Kuriosum in der KOL Limburg-Weilburg

Kurios wird es in der 8. Liga bzw. in der Kreisoberliga Limburg-Weilburg. Dort ist die SG Merenberg mittlerweile seit 24 Spielen ohne Zähler. Dementsprechend stehen die Hessen nach 20 Spieltagen ihrer Staffel am Tabellenende. Und nicht nur das: Die Kicker vom Rande des Westerwalds haben sogar ein negatives Punkteverhältnis von minus drei Punkten vorzuweisen. Grund dafür sind plumpe rassistische Äußerungen eines Merenberger Anhängers gegenüber eines Thalheimer Spielers bei der 2:3-Pleite Ende August sowie stetige Provokationen gegenüber den heimischen Zuschauern. Das zuständige Sportgericht bestrafte den Vorfall mit drei Punkten Abzug. Den letzten Sieg fuhr die SG Merenberg im Übrigen im Oktober 2020 ein - ein 2:1 in Kubach am 8. Spieltag.

9. Liga: Zwei Teams gleichauf

In der 9. Liga dauert die Pechsträhne des SV Eintracht Windhagen II (Kreisliga B Westerwald/Wied Nord) und des SC Hitdorf II (Kreisliga B Köln 2) jeweils gleich lang an. Beide Mannschaften sind seit 18 Spielen ohne Punktgewinn. Die Eintracht punktete letztmals am 19. September 2020 beim 1:1 gegen Vatanspor Neuwied (letzter Sieg eine Woche davor, 3:0 bei Neustadt-Fernthal II). Seitdem hagelte es nur mehr Niederlagen und 114 Gegentore. Hitdorf landete den letzten Hit dagegen am 27. September 2020 - ein 2:1 beim SV Deutz III.

10. Liga: Deutschlands womöglich längste Pleitenserie

Über drei Jahre ist es nun schon her, dass der SC Frintrop 05/21 III in der Kreisliga C Essen 1 zuletzt gepunktet hat. Damals, im September 2018, leitete ein 4:0-Erfolg gegen Altenhessen III (übrigens auch der einzige Saisonsieg in der Spielzeit 2018/19) die mittlerweile 62 Spiele andauernde Niederlagenserie ein. Währenddessen kassierten die Essener über 500 Gegentore in der Liga, zweistellige Niederlagen sind dabei keine Rarität. Die höchste Niederlage: ein 1:24 gegen den VfB Essen-Nord 09 II. Selbst erzielte Frintrop nur insgesamt 39 Tore.

Profis: Wolfsburger Negativrun

Im Vergleich zu den Amateuren fallen die Niederlagenserien der Profis deutlich kürzer aus. In der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg nach gelungenem Saisonstart seit geraumer Zeit auf dem absteigenden Ast und zuletzt im Abstiegskampf angekommen. Sechsmal verloren die Autostädter in der Liga in Folge und stellen damit die aktuell längste Negativserie im deutschen Profifußball. Am Samstag gilt es diese nun im wichtigen Spiel gegen Tabellennachbar Hertha BSC zu beenden (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Bei der siebten Pleite droht nämlich sogar Platz 17. Den letzten Zähler holte sich der VfL am 20. November (2:2 in Bielefeld), der letzte Sieg gelang am 11. Spieltag zu Hause gegen Augsburg (1:0). Im Unterhaus gehört dem FC Erzgebirge Aue die unrühmliche Ehre der längsten Niederlagenserie. Der letzte Punktgewinn der Erzgebirgler datiert vom 20. November - ein 2:1 in Rostock. Viermal blieben die Auer seitdem punktlos. In Liga 3 stellt derzeit Viktoria Köln die längste Serie. Dreimal verloren die Kölner vor dem Jahreswechsel.