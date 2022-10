Verlieren verboten: Wie erreicht Eintracht Frankfurt das Achtelfinale?

Vom ersten bis zum letzten Platz in der Gruppe D ist für die Eintracht noch alles möglich. Die Entscheidung fällt am Mittwoch gegen Olympique Marseille und in der Woche darauf bei Sporting Lissabon.

Der Traum vom Achtelfinale lebt am Main. Es wäre ein riesiger Erfolg für die Eintracht, bei der ersten Teilnahme an der Königsklasse in die Runde der besten 16 Mannschaften Europas einzuziehen. Während der dritte Platz in der Gruppe D verbunden mit dem "Abstieg" in die Europa League noch verkraftbar wäre, würde ein Vorrundenaus auf Platz vier trotz der starken Konkurrenz eine herbe Enttäuschung sein. Auch wirtschaftlich ist das Überwintern im europäischen Geschäft nahezu alternativlos, um den neu erworbenen Status in der Bundesliga nachhaltig sichern zu können.

K.o.-Spiele liegen der Eintracht, wie sie in den letzten Jahren im DFB-Pokal und der Europa League immer wieder gezeigt hat. Die Partien gegen Olympique Marseille am Mittwochabend (21 Uhr) und in der Woche darauf am Dienstagabend (21 Uhr) bei Sporting Lissabon kommen dem Alles-oder-Nichts-Modus nahe.

Spielen Sie die Partien durch Der kicker-Tabellenrechner

"Wir müssen gegen Marseille unbedingt gewinnen, damit wir die Chance aufs Weiterkommen wahren", sagte Kapitän Sebastian Rode. So ganz stimmt das nicht. Es gibt auch Konstellationen, bei denen ein Remis gegen die Franzosen noch zum Weiterkommen reicht. Verlieren darf die Eintracht aber keines der beiden Spiele mehr.

Doch es ist kompliziert. Aufgrund der Regelung, dass bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich und erst danach das Torverhältnis als entscheidendes Kriterium herangezogen wird, ergeben sich zwei Spieltage vor dem Abschluss zahlreiche Konstellationen.

Die Eintracht zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale ein ...

... wenn sie die Partien gegen Marseille und Lissabon beide gewinnt und Tottenham Hotspur aus den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr als zwei Punkte holt.

Die Eintracht zieht als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein, ...

... wenn sie die Partien gegen Marseille und Lissabon beide gewinnt und Tottenham Hotspur aus den verbleibenden zwei Spielen mehr als zwei Punkte holt.

... wenn sie gegen Marseille gewinnt und ein Unentschieden gegen Lissabon holt. Dann muss Lissabon das Spiel gegen Tottenham verlieren, Marseille darf gegen Tottenham nicht gewinnen.

... wenn sie gegen Marseille ein Unentschieden holt und in Lissabon gewinnt. Dann dürfen Marseille und Lissabon ihre Spiele gegen Tottenham nicht gewinnen.

Die Eintracht wird Gruppendritter und darf in der Europa League weiterspielen, ...

... wenn sie die gegen Marseille Unentschieden spielt, gegen Lissabon gewinnt und Lissabon zudem Tottenham schlägt. Der Ausgang der Partie Marseille - Tottenham spielt dann keine Rolle.

... wenn sie die gegen Marseille gewinnt, gegen Lissabon ein Unentschieden holt und zugleich die Spiele Tottenham - Lissabon und Marseille - Tottenham beide Unentschieden ausgehen.

... wenn sie die gegen Marseille gewinnt, gegen Lissabon ein Unentschieden holt und zugleich Tottenham gegen Lissabon verliert. Der Ausgang der Partie Marseille - Tottenham spielt dann keine Rolle.

... wenn sie gegen Marseille verliert und in Lissabon gewinnt. Sporting muss in diesem Fall auch Tottenham unterliegen.

... wenn sie gegen Marseille gewinnt und in Lissabon verliert. Marseille darf in diesem Fall nicht gegen Tottenham gewinnen.

Die Eintracht scheidet als Gruppenvierter aus, ...

... wenn sie beide Spiele verliert.

... wenn sie in beiden Spielen Unentschieden spielt.

... wenn sie die gegen Marseille gewinnt und gegen Lissabon ein Unentschieden holt. Zugleich die Partie Tottenham - Lissabon Remis ausgeht und Marseille Tottenham schlägt.

Moritz Kreilinger