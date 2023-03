Verletzungspech hält an: Vlachodimos fehlt der SGD erneut

Für Panagiotis Vlachodimos läuft es weiter nicht rund bei der SG Dynamo Dresden. Der Mittelfeldspieler fällt erneut aus.

Panagiotis Vlachodimos hat sich am Sprunggelenk verletzt. IMAGO/Eibner

Kreuzbandriss in der Zweitliga-Saison Dynamos, zum Start nach dem Abstieg in der 3. Liga dann ein erneute Knie-OP - Panagiotis Vlachodimos hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Im Januar 2023 stieg der Mittelfeldspieler wieder ein, hat seitdem fünf Einsätze zu verzeichnen, um nun wieder auszufallen.

Der offensive Außenbahnspieler hat sich bei der Landespokal-Partie am Mittwochabend gegen den FSV Zwickau (0:1) "eine Sprunggelenksverletzung am rechten Außenknöchel" zugezogen, wie der Verein nach einer MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden am Donnerstag mitteilte. Vlachodimos verletzte sich gegen die Schwäne kurz vor Spielende.

"Die SG Dynamo Dresden muss bis auf Weiters auf Panagiotis Vlachodimos verzichten", ließ der Drittligist wissen, der am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Verfolgerduell nach Osnabrück muss.