Verletzter Sauter ausgepfiffen: Stamm hat "null Verständnis" für VfB-Fans

Freiburg II hat seinen Auswärtssieg an der Lohmühle durch eine mutmaßliche erneute Knieverletzung von Niklas Sauter teuer bezahlt. Dass es von Lübecker Fans Pfiffe gegen den jungen Torhüter gab, machte Trainer Thomas Stamm fast sprachlos.

Die Freude beim SCF über den 1:0-Auswärtssieg in Lübeck am Sonntag wurde durch eine Verletzung von Niklas Sauter, der als Kapitän auflief, maximal getrübt. "Es ist gerade schwierig, sich zu freuen", sagte ein mitfühlender Trainer Thomas Stamm und erklärte: "Es ist zum dritten Mal das Knie."

Sekunden vor dem Abpfiff hatte Sauter noch im Nachfassen die letzte Tormöglichkeit des VfB Lübeck entschärft und damit den Freiburger Sieg gerettet, dann sackte der 20-jährige Schlussmann zu Boden. Bei einem Abschlag in der Schlussphase hatte er sich wohl erneut schwer verletzt.

Pfiffe von Lübecker Fans

Unter Schmerzen und unter Tränen konnte der junge Keeper des SCF, der nach einer Knie-OP gerade erst wieder zwischen die Pfosten zurückgekehrt war, erst Minuten nach Spielende den Rasen verlassen. Dass Lübecker Fans Sauter in dieser Situation auspfiffen, konnte Stamm verständlicherweise kaum fassen: "Wenn man seine Historie sieht, und wie er jetzt zurückgekommen ist nach der dritten Meniskusoperation, dann habe ich kein Verständnis für die Zuschauer hier. Es kann bei einem so jungen Spieler schwierig sein, sich wieder aufzurappeln. Also null Verständnis", sagte er unmittelbar nach dem Spiel bei "MagentaSport".

"Wahrscheinlich wieder eine schwerere Verletzung"

Auf der Pressekonferenz berichtete Stamm dann von der getrübten Stimmung innerhalb der Mannschaft: "Die Spieler sitzen gerade in der Kabine, keine Musik, keine Gefühle von 'Wir haben gewonnen'. Niklas Sauter hat wahrscheinlich wieder eine schwerere Verletzung, das steht über allem."

Um den Schock zu verdauen, kommt den Freiburgern die längere Pause bis zum nächsten Spiel vielleicht ganz gelegen. Das ursprünglich für den kommenden Samstag angesetzte Heimspiel gegen den Halleschen FC wurde wegen DFB-Abstellungen für die bevorstehenden Länderspiele der deutschen U-20-Nationalmannschaft verlegt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Somit bestreitet die Freiburger U 23, die mit acht Punkten auf dem 18. Tabellenplatz steht, ihr nächstes Punktspiel erst am Samstag, 21. Oktober (14 Uhr), beim TSV 1860 München.