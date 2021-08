Verl verpflichtet Schäfer als Mikic-Ersatz

Der SC Verl hat auf den Ausfall von Daniel Mikic reagiert. Aus den Niederlanden zurück nach Deutschland kommt Innenverteidiger Steffen Schäfer.

Die 3. Liga kennt Steffen Schäfer bereits bestens. Für den FSV Frankfurt und den 1. FC Magdeburg absolvierte er insgesamt 57 Partien in der dritthöchsten Spielklasse. Darüber hinaus bringt er die Erfahrung aus 18 Zweitliga- und 55 Regionalliga-Einsätzen mit. Zuletzt spielte der 27-Jährige in den Niederlanden bei der VVV-Venlo und kam auf 22 Partien in der Eredivisie.

Beim SC Verl kann er also die erhoffte Soforthilfe sein, nachdem der Verein für lange Zeit auf Stammspieler Daniel Mikic verzichten muss, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Schäfer unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2023.

"Steffen passt nicht nur menschlich hervorragend zum Sportclub. Er ist ein starker Innenverteidiger, der auch mit dem Ball sehr gut umgehen kann. Zudem bringt er einiges an Erfahrung mit und wird unserem Team weiterhelfen", erklärte Raimund Bertels, Vorsitzender und Sportlicher Leiter des SC Verl, am Donnerstag.