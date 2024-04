Verl verlängert mit Sportlichem Leiter Lange

Der SC Verl hat eine wichtige Zukunftsentscheidung in der sportlichen Führungsetage getroffen.

Drittligist SC Verl hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Sebastian Lange, seines Zeichens Sportlicher Leiter, verlängert. Die Aufgaben des 36-Jährigen erstrecken sich von der Erarbeitung der sportlichen Strategie über die Zusammenstellung des Profikaders, bis hin zu der des Funktionsteams.

Lange kümmert sich auch um Ausbau der Scoutingabteilung

"Er verfolgt und optimiert konsequent die sportliche Ausrichtung des Vereins und baut den Leistungsbereich mit begrenztem Budget zukunftsgerichtet und erfolgsorientiert aus", lobt Verwaltungsratssprecher André Theilmeier die Arbeit des ehemaligen Torhüters und hebt hervor: "Der sportliche Erfolg des Vereins in den vergangenen Jahren steht natürlich im engen Zusammenhang mit Sebastians Arbeit."

Lange wechselte 2013 noch als aktiver Spieler nach Verl, ehe er ab 2017 dem Trainerteam der Profis angehörte. Sein größter Erfolg war der Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2020. Neben seiner Tätigkeit als Sportlicher Leiter kümmerte sich Lange in den letzten Jahren auch um den Ausbau der Scoutingabteilung. "Somit soll es auch in Zukunft gelingen, junge Talente zu verpflichten und diese zu entwickeln", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

"Unser Verein hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt, die Arbeit in unserem Team macht mir sehr viel Spaß. Wir wollen weiterhin daran arbeiten, unsere Prozesse und Strukturen so aufzubauen, dass sportlicher Erfolg bei uns dauerhaft möglich ist", kündigt Lange an und freut sich auf die fortführende Herausforderung.