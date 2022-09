Verl sucht die Kaltschnäuzigkeit: Rotieren Wosz und Otto rein?

Am Abend beschließen der SC Verl und der SV Meppen in Paderborn den 8. Spieltag. Die Kniat-Elf will die Abstiegszone verlassen.

Die beiden Niederlagen im Pokal (1:3 beim Fünftligisten Delbrücker SC) und in der Liga in Halle (1:5) sind in Verl aufgearbeitet worden, ganz offensichtlich dabei war, dass dem Sportclub die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor vollkommen abging. Damit steigen die Chancen der offensiven Neuzugänge Joscha Wosz und Yari Otto auf einen Startelfeinsatz am Abend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SV Meppen, gegen den es in der vergangenen Saison zwei Niederlagen (0:2, 0:1) gab.

Hinten könnte Innenverteidiger Torge Paetow nach überstandenen Knieproblemen wieder von Beginn an auflaufen und Michel Stöcker ersetzen. "Er ist ein Mentalitätsspieler", sagt Trainer Mitch Kniat über seinen Vizekäpitän.

Der zweite Saisonsieg soll Kniats Mannschaft aus der Abstiegszone führen, bei einem Dreier winkt der Sprung an Aufsteiger Rot-Weiss Essen vorbei auf Rang 16.

Elversberg-Spiel ist Meppens Maßstab

Für den SCV könnte heute sprechen: Der SVM ist auswärts in dieser Saison noch ohne Sieg, die Aufgabe in Paderborn ist der vierte Versuch für die Emsländer. Das jüngste 0:0 gegen Elversberg stärkte jüngst allerdings das Meppener Selbstbewusstsein, man habe dabei "eine vernünftige Benchmark" gesetzt, sagte Trainer Stefan Krämer.

"Und an der sollten wir uns orientieren. Ob das immer klappt, weiß ich nicht. Aber man sieht, dass es möglich ist." Das 4:1 der Elversberger am Samstag gegen 1860 bestärkt Krämer, "das wertet auch die Leistung der Jungs noch mal auf", betont der 55-Jährige. Das habe er ihnen beim Abschlusstraining am Sonntagvormittag auch noch mal so gesagt.