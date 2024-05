Verkündung mit Vorgeschichte: Wie Kroos sein EM-Ticket erhält

Wenn Julian Nagelsmann ab 13 Uhr die letzten Geheimnisse seines EM-Kaders lüftet, wird auch der Name Toni Kroos fallen. Die Verkündung übernimmt ein alter Bekannter.

Sollte Julian Nagelsmann sich dafür entscheiden, 26 Spieler in sein vorläufiges EM-Aufgebot zu berufen, fehlen noch acht Namen. 18 hatte der DFB bereits bis Mittwochabend nach und nach über die kuriosesten Wege bekanntgegeben. Die restlichen werden ab 13 Uhr (LIVE! bei kicker) bei einer Pressekonferenz in Berlin preisgegeben, darunter auch Toni Kroos.

Der Mittelfeldstratege von Real Madrid konnte sich seines EM-Tickets natürlich schon lange sicher sein, inzwischen ist auch bekannt, auf welche Weise die Öffentlichkeit von diesem erfahren soll: Wie das ZDF kurz vor der Pressekonferenz vermeldete, wird Reporter Nils Kaben Kroos' Nominierung in einem kurzen Video verkünden.

zum Thema Nagelsmanns Pressekonferenz im LIVE!-Ticker

Beide haben eine denkwürdige Vorgeschichte: Unmittelbar nach dem Champions-League-Finale 2022, das Real in Paris gegen den FC Liverpool gewann (1:0), hatte Kroos seinen Unmut über Kabens Fragen geäußert ("Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen", "Ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich") und das TV-Interview schließlich abgebrochen. Auch in den Tagen danach hatte er sich zunächst unversöhnlich gezeigt.

Inzwischen, versichert Kabens Arbeitgeber ZDF, sei das Verhältnis der beiden aber "vollkommen professionell". Als Deutschland Ende März die Niederlande mit 2:1 bezwungen hatte, hatte Kaben Kroos ohne Zwischenfälle interviewt.

Weil er auch in diesem Jahr im Champions-League-Finale steht, in dem Real am 1. Juni auf Borussia Dortmund trifft, wird der 34-Jährige das DFB-Trainingslager im Weimarer Land und auch das vorletzte Testspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine verpassen. Bei der EM ist für Kroos eine Schlüsselrolle im Mittelfeld vorgesehen.