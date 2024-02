Verkündung angeblich nächste Woche: Mbappé entscheidet sich wohl für Real

Kylian Mbappé hat nun offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen - und die liegt nach übereinstimmenden Medienberichten bei Real Madrid.

Hat die ewige Transfer-Odyssee von Kylian Mbappé endlich ein Ende gefunden? Nach übereinstimmenden Medienberichten von Le Parisien und ESPN sieht es schwer danach aus. Demnach habe der französische Weltmeister von 2018 eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen, ab Sommer wolle er das Trikot von Real Madrid tragen.

Wie ESPN berichtet, wird Mbappé diese Entscheidung in der kommenden Woche öffentlich kommunizieren. Bis dato habe der begehrte Offensivspieler, dessen Vertrag am 30. Juni 2024 ausläuft, aber weder Stammverein Paris Saint-Germain noch Real darüber informiert. Eine entscheidende Rolle in den Verhandlungen mit den Königlichen könnte Mbappés Wunsch, im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen im eigenen Land teilnehmen zu dürfen, spielen.

PSG sei bereit gewesen, das Gehalt des 25-Jährigen - dem Vernehmen nach über 70 Millionen Euro - noch einmal anzuheben. Mbappé aber erteilte Präsident Nasser Al-Khelaifi, der kürzlich noch so optimistisch in dieser Causa geklungen und von einem mysteriösen "Gentlemen's Agreement" mit seinem Superstar gesprochen hatte, eine Abfuhr. In Madrid soll der Stürmer nicht einmal die Hälfte des Paris-Gehalts verdienen. Die sportliche Perspektive scheint Mbappé aber zu überzeugen.

Eine Chance mit PSG bleibt noch - Frankreich-Connection in Madrid

Seit seinem Wechsel von Monaco nach Paris im Sommer 2017 wartet Mbappé noch immer auf einen großen internationalen Titel mit PSG. Eine Hand am Henkelpott hatte der Ausnahmekönner im August 2020, verlor mit dem französischen Hauptstadtklub aber das Champions-League-Finale in Lissabon mit 0:1 gegen Bayern München. Einen neuen Anlauf unternimmt der amtierende französische Meister in dieser Saison - im Achtelfinale am 14. Februar und 5. März wartet Real Sociedad.

Als Rekordtorschütze des Vereins würde Mbappé Paris verlassen. In Madrid bauen sie gerade eine spannende Mannschaft mit Zukunft auf, der mit Ferland Mendy, Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni auch drei Nationalmannschaftskollegen Mbappés angehören. Dass auch Jude Bellingham gerne an der Seite von Mbappé spielen würde, daraus machte der Engländer bereits bei seiner Vorstellung in Madrid im vergangenen Juni kein Geheimnis.