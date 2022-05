Verkauf gestartet: Eintracht Frankfurt erhält 10.000 Final-Tickets

Für das Europa-League-Finale in Sevilla erhält Eintracht Frankfurt 10.000 Karten. Das gaben die Hessen am Samstag bekannt.

Für das Finale im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan bekommt die SGE damit knapp ein Viertel der Karten als Kontingent zugewiesen. Die Heimstätte des FC Sevilla, in diesem Jahr Austragungsort der Europa League, bietet beim Finale rund 40.000 Zuschauern Platz.

Die Eintracht hat den Ticketverkauf am Samstagmorgen gestartet, er läuft bis Montag, 10 Uhr. "Bei der Bestellannahme gilt nicht das 'first come, first served'-Prinzip. Die Tickets werden nach Beendigung der Bestellphase zugeteilt", heißt es seitens der SGE.

Nach UEFA-Angaben stehen insgesamt 33.000 Karten den Fans des beiden Finalisten sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers findet am Mittwoch, 18. Mai, statt.