Verein will sich wehren: NOFV entzieht Westerhausen die Oberliga-Lizenz

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) will dem SV 1890 Westerhausen die Oberliga-Zulassung für die Spielzeit 2022/2023 rückwirkend entziehen - mit der Folge, dass alle ausgetragenen und noch auszutragenden Spiele des Vereins aus der Wertung fallen sollen. Doch der Verein will das nicht hinnehmen.

Der Grund für den Beschluss, den das NOFV-Präsidium auf seiner Sitzung vom 24. März fasste: Der SV 1890 Westerhausen habe das für die Teilnahme an der Oberliga nach NOFV-Spielordnung zwingend erforderliche Nachwuchssoll nicht erfüllt. Die A-Junioren-Mannschaft, die am Jugendspielbetrieb teilnehmen müsse, sei zwar am 15. Juni 2022 gemeldet worden, aber aufgrund nicht verfügbarer Spieler bereits am 30. August 2022, also noch vor Beginn der Spielserie, wieder zurückgezogen worden.

Damit seien die Voraussetzungen für eine Zulassung der Herrenmannschaft zur NOFV-Oberliga im Spieljahr 22/23 nicht erfüllt. "Die ausgetragenen und noch auszutragenden Spiele des Vereins werden nicht gewertet, der SV 1890 Westerhausen scheidet damit am Ende des Spieljahres 2022/2023 aus der Oberliga aus", heißt es in einer Meldung des NOFV.

"Gleicht einer Hexenjagd"

Doch so leicht wollen die Verantwortlichen des SVW diese Entscheidung nicht hinnehmen: "Der Spielbetrieb in der A-Jugend stellt jeden Verein vor extreme Herausforderungen, dem sind wir uns bewusst. Doch, was hier durch die Pressemitteilung des NOFV betrieben wurde, gleicht einer Hexenjagd", heißt es in einer Stellungnahme, die der Verein auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Eine Beschwerde zum Präsidiumsbeschluss liege dem NOFV vor, heißt es, weiter wolle man sich aber nicht dazu äußern: "Für uns ist dies ein schwebendes Verfahren".

Der Verein verweist in Folge aber auch auf die Fortschritte, die man in Sachen Jugendarbeit erzielen konnte: "Im vergangenen Sommer konnten wir nach Jahren wieder einen Nachwuchskoordinator für unseren Verein gewinnen, der tolle Arbeit leistet. So gehen aktuell vier Nachwuchsteams dem Spielbetrieb nach, es gab über 30 Neu-Anmeldungen von Kindern, die an den Fußballsport herangeführt werden, sowie sechs neue Nachwuchstrainer."

Der SV Westerhausen rangiert aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz der Oberliga NOFV-Süd, die Chance auf den sportlichen Klassenerhalt besteht aktuell bei sechs Punkten Rückstand auf Rang 14 dennoch. Sollten alle Partien mit Beteiligung des Vereins aus der Wertung verschwinden, hätte das freilich Konsequenzen auch für die restliche Tabelle.