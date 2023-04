Verbleib im Sommer? Jacobacci: "Es wäre mein Wunsch"

Maurizio Jacobacci und die Münchner Löwen sind am Montag den nächsten Schritt in die richtige Richtung gegangen und gaben eine gute Antwort auf die Klatsche gegen Dortmund - und der Trainer machte Werbung in eigener Sache.

In Aue gab es für die Münchner Löwen den ersten Sieg unter Trainer Maurizio Jacobacci. Dieser Aufwärtstrend, zuvor gab es zwei Remis, wurde dann mit dem 1:4 gegen Dortmund II jäh gestoppt. Doch am Montag fanden die Sechziger wieder in die Spur, gewannen hochverdient mit 3:1 in Ingolstadt.

"Es war das perfekte Spiel", sagte Jacobacci nach der Partie bei "Magenta Sport", grenzte aber ein: "Es ist schade, dass wir das Tor bekommen, wir wollten unbedingt zu Null spielen." Insgesamt war es aber ein sehr souveräner Auftritt der Löwen: "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir vier gute Chancen gehabt und zwei Tore geschossen, das war hervorragend. In der zweiten Halbzeit hätten wir mehr Tore schießen können. Doch die Mannschaft hat eine hervorragende Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt, da kann man sicher stolz sein."

Der Coach, der nun seit sechs Spielen im Amt ist (zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen), sammelte Argumente, dass sein Vertrag über den Sommer hinaus verlängert wird. "Wir sind darüber aktuell am diskutieren. Mein Wunsch wäre natürlich schon, dass ich hier weiterarbeiten darf. Es macht mir enorm viel Spaß, eine Entwicklung mitzumachen", so Jacobacci, der weiß: "Es geht über die Resultate. Aber wenn die Resultate stimmen, dann wird sicher nichts im Wege stehen."

Lex: "Er macht sehr gute Arbeit"

Es geht auf jeden Fall aufwärts für die Löwen in einer Saison, die sie sich sicher ganz anders vorgestellt haben. "Es ist nicht der Platz für mich, eine öffentliche Trainerdiskussion zu führen", sagte Kapitän und Doppelpacker Stefan Lex, um dann anzufügen: "Auch wenn es in dem Fall positiv ist. Er (Jacobacci, d.Red.) hat uns auf einen sehr guten Weg gebracht. Er macht eine sehr gute Arbeit, das hat sich leider letzte Woche nicht gezeigt. Aber in den anderen Spielen hat es sich schon gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Diesen wollen die Löwen weitergehen. Mit dem Heimspiel gegen Osnabrück sowie in der Woche darauf dem Gastauftritt bei Wehen Wiesbaden warten durchaus anspruchsvolle Aufgaben.