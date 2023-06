Veränderte Bedingungen: Kobylanski verlässt 1860 München

Was sich schon seit längerer Zeit abzeichnete, ist nun offiziell: Martin Kobylanski wird in der kommenden Saison nicht mehr für 1860 München spielen.

Vor einem Jahr kam Martin Kobylanski zum TSV 1860 München, verbunden mit großen Erwartungen, die der Mittelfeldmann mit 23 Einsätzen und fünf Torbeteiligungen nur teilweise erfüllte (kicker-Note 3,58). Nun trennen sich die Wege. Spieler und Verein haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt.

"Es gehört zum Profifußball dazu, dass sich die Rahmenbedingungen in einem Klub verändern können. Ich möchte mich unabhängig davon beim TSV 1860 München und vor allem den Fans für die Zeit bedanken, wünsche den Löwen für die Zukunft viel Erfolg und freue mich selbst auf eine neue Herausforderung", wird Kobylanski auf der Klub-Website zitiert.

Erfahrung in allen Profi-Ligen

Wo er sich dieser Herausforderung stellen wird, ist noch unklar. Der 29-jährige Offensivmann bringt jedenfalls ein reichhaltiges Paket an Erfahrungen mit: Für Preußen Münster, Werder Bremen II, Eintracht Braunschweig und die Löwen absolvierte er 188 Drittliga-Partien, in denen er 51 Tore und 34 Vorlagen verbuchte. Hinzukommen acht Bundesliga-Spiele für Bremen sowie 47 Einsätze in der 2. Liga im Trikot von Braunschweig, Union Berlin und Energie Cottbus.

Über einen Wechsel zurück zu den Lausitzern war zuletzt spekuliert worden. Der FCE allerdings hat den Aufstieg in die 3. Liga in den Aufstiegsspielen gegen Unterhaching verpasst.