Vejrgang auf The Sphere in Las Vegas: EWC-Einladung für RBLZ-Profi?

Leipzigs Anders Vejrgang erstrahlte jüngst auf The Sphere in Las Vegas. Dort wurden Werbeanzeigen für den Esports World Cup geschaltet - damit dürfte der RBLZ-Profi eine der Einladungen nach Riad erhalten haben.

Acht der insgesamt 16 Plätze für die inoffizielle FC-24-WM beim Esports World Cup in Saudi-Arabien werden per Einladung vergeben. Wer die Couverts mit den Zusagen bekommt, ist noch nicht klar. Einen großen Hinweis gibt es allerdings.

So war Leipzigs Anders Vejrgang Teil einer EWC-Werbeaktion in Las Vegas. Über die Konzert-Kugel The Sphere wurden für einzelne Disziplinen Anzeigen ausgestrahlt - der Däne war dabei das Aushängeschild für EA SPORTS FC 24. Dadurch dürfte der RBLZ-Profi eine der wenigen Einladungen nach Riad erhalten haben, wenngleich das offiziell noch nicht bestätigt wurde.

Sollte das aber der Fall sein, würde der Leipziger um ein hohes Preisgeld spielen. Von den insgesamt mehr als 60 Millionen US-Dollar, die beim EWC ausgeschüttet werden, geht eine Million an EA SPORTS FC 24. Aufgestockt werden kann das noch durch weitere Titel, wie MVP oder die Club Championship. In dieser werden "insgesamt 20 Millionen US-Dollar an die besten 16 Klubs basierend auf ihrer Gesamtleistung ausgeschüttet. Jeder Klub kann die Titel auswählen, in denen seine Teams antreten sollen. Zum Abschluss des Turniers wird der Klub mit der besten Leistung aus den verschiedenen einzelnen Meisterschaften zum ersten Esports World Cup Club Champion der Welt gekrönt", heißt es in der Mitteilung.

Hoste Kosten, starke Konkurrenz

Allerdings: Einen der acht offenen Plätze zu ergattern, ist kostspielig. Lediglich zwei Qualifikationsturniere gibt es jeweils auf der DreamHack. Eines findet in Dallas statt, das andere in der schwedischen Stadt Jönköping. Mit einberechnet werden müssen die Eintrittskosten samt FC-24-Addon, um mitzuspielen - sowie Reise, Übernachtung und Verpflegung.

Zudem dürfte es schwierig werden, einen Platz in der Finalrunde des EWC zu bekommen. Sechs aus 512 Teilnehmern in Schweden, zwei aus 256 Teilnehmern in Dallas qualifizieren sich für die das Turnier mit Rekord-Preisgeld. Unter den Aspiranten sind auch einige namhafte eSportler zu erwarten.

Im Mediengespräch vor dem Grand Final der Virtual Bundesliga kündigte unter anderem Dylan Neuhausen an: "Ich werde in Dallas und in Schweden bei den DreamHack-Turnieren sein. Meine Saison war nicht allzu eventreich, da ist das eine gute Gelegenheit."

Gladbachs Richard Hormes kann zwar "aus privaten Gründen" nicht teilnehmen. Er findet aber, dass "grundsätzlich jedes weitere Turnier mit Preisgeld erst mal gut für das eSport-Ökosystem ist. Für Spieler, die keinen Verein hinter sich haben, ist das finanziell mit Hotel, Flügen und so weiter natürlich schon ein Batzen. Wer teilnehmen kann, dem würde ich es auch empfehlen. Jedes Offline-Event ist zusätzliche Erfahrung und macht einen besser."