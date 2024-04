Größer wird's nicht: Die längste Mannschaft im FC-24-Karrieremodus

Bank: Aleksandar Vukotic - SV Wehen Wiesbaden - 2,01 Meter - 69 GES

In der Innenverteidigung wartet das nächste Physis-Monster auf seine Chance. Ein 95er-Wert in Sachen Stärke spricht Bände. An dem Serben, der euch mit 1,4 Millionen Euro nicht zu teuer zu stehen kommt, prallt so ziemlich jeder Gegner ab. kicker eSport/EA SPORTS