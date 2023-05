Draisaitl: Nächster Doppelpack, Ausgleich, Rekord vor Augen

Nach dem 4:6 im ersten Spiel standen die Edmonton Oilers in Spiel zwei der zweiten Play-off-Runde unter Druck. Und sie lieferten: Dank einer Machtdemonstration im ersten Drittel siegten sie mit 5:1 bei den Vegas Golden Nights. Einmal mehr überragend: Leon Draisaitl.

Tempo, Klasse, überragende Special Teams: Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl zerlegten die Vegas Golden Nights in der Nacht zum Sonntag (MESZ) schon im ersten Drittel. 19:4 Torschüsse, 4:0 Tore. Den Auftakt machte Draisaitl nach gut zwei Minuten im ersten Power Play der Oilers, als er die Scheibe an den kurzen Pfosten setzte, von wo aus sie im Netz landete. In der 17. Minute legte der 27-Jährige das 4:0 nach und steht nun bereits bei 13 Treffern in den diesjährigen Play-offs - nach acht Spielen. Das sind Werte, bei denen man kurz innehalten muss, denn noch nie vor Draisaitl gelang dies einem Spieler in der über hundertjährigen NHL-Geschichte in einem so kurzen Zeitraum.

"Er spielt auf einem anderen Level. An vielen Abenden ist er der beste Spieler der Welt." Das sagte nach dem 5:1-Sieg nicht irgendwer, sondern Connor McDavid, Draisaitls Teamkollege, den wiederum die meisten Experten für den aktuell Besten halten. Was er auch zeigte, denn wie sein deutscher Kumpel traf auch McDavid doppelt, einmal in Unterzahl (12.) und einmal im Power Play (32.). Den fünften Oilers-Treffer steuerte Verteidiger Evan Bouchard (8.) mit einem satten Schlagschuss bei, natürlich ebenfalls in Überzahl. Vegas' Ehrentreffer durch Ivan Barbashev (42.) zu Beginn des Schlussdrittels konnten die Oilers verkraften, die auch die Oberhand behielten, als es auf dem Eis hitzig wurde und zu Schlägereien kamen.

Zurück zu Draisaitl und der Frage, was sein Limit ist. Seine 13 Tore sind schon jetzt so viele, wie der letztjährige Toptorjäger Evander Kane (ebenfalls Edmonton Oilers) sie am Ende der Playoffs aufwies. NHL-Rekord sind 19 von Reggie Leach (Philadelphia Flyers) und Jari Kurri (Edmonton Oilers) aus längst vergangenen Tagen. Sollten die Oilers die nächste Runde erreichen, dürfte diese Bestmarke wackeln. Spiel drei (in der Nacht auf Dienstag) und vier finden nun in Edmonton statt. Nicht ohne einen weiteren Draisaitl-Wert, der seine Extraklasse zeigt. Als drittschnellster Spieler - in nur 45 Spielen - erreichte er die Marke von 75 Scorerpunkten in den Playoffs. Nur die legendären Wayne Gretzky (in 34 Partien) und Mario Lemieux (39) waren schneller.