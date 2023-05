Überragender "Viersaitl" reicht Oilers nicht

Ein Viererpack-Novum von Leon Draisaitl war zu wenig für die Edmonton Oilers beim furiosen Auftakt der Play-off-Serie bei den Golden Vegas Knights. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Nicht zu stoppen und doch verloren: Leon Draisaitl, hier bei seinem dritten Treffer in Las Vegas. Getty Images

Am Vortag hatte Joe Pavelski alle vier Tore für die Dallas Stars geschossen und war gegen die Seattle Kraken doch als Verlierer vom Eis gegangen. In der Nacht auf Donnerstag (MESZ) "passierte" das Leon Draisaitl ebenfalls. Obwohl der 27 Jahre alte Kölner zu Leon "Viersaitl" wurde, unterlagen die Edmonton Oilers im ersten Duell der zweiten Play-off-Runde bei den Golden Vegas Knights mit 4:6.

Draisaitl, dem im 44. Play-off-Auftritt erstmals ein Viererpack gelang, brachte seine Oilers nach Pass von Connor McDavid in der vierten Minute in Führung und verkürzte Sekunden vor dem Ende des furiosen ersten Drittels auf 2:3, nachdem die Golden Knights durch Ivan Barbashev (5.), Mike Amadio (10.) und Mark Stone (19.) die Partie schnell gedreht hatten.

Nach torlosem Mitteldrittel konterte Barbashev auch Draisaitls Treffer zum 3:3 (42.) - sein zweites Powerplay-Tor des Abends - umgehend (43.), unmittelbar gefolgt von Chandler Stephensons 5:3 (44.). Zwar führte Draisaitl, erneut nach McDavid-Vorarbeit, die Gäste noch einmal auf 4:5 heran (49.), doch es reichte nicht mehr, um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Stattdessen traf Jack Eichel ins leere Tor zum 6:4-Endstand (60.).

Draisaitl stellt Franchise-Rekord auf, kann sich aber nicht freuen

"Nein", er könne sich nicht über seine vier Treffer freuen, erklärte Draisaitl hinterher: "Wir waren insgesamt nicht gut genug. Es war nicht annähernd so, wie wir spielen können. Es geht weiter und muss besser werden." In der Nacht auf Sonntag (MESZ) erlebt die Best-of-seven-Serie erneut in Las Vegas ihren zweiten Akt, ehe Edmonton zweimal Gastgeber sein darf.

Schon jetzt hat Draisaitl einen Franchise-Rekord aufgestellt. Mit elf Toren in sieben Play-off-Spielen 2022/23 - vier mehr als der noch zweitplatzierte Mikko Rantanen vom bereits ausgeschiedenen Titelverteidiger Colorado Avalanche - toppte er die bisherige Bestmarke von Wayne Gretzky und Mark Messier (neun in sieben). Auch die Topscorer-Wertung führt Draisaitl aktuell mit 15 Punkten an.