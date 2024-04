VBL: Vejrgang muss nach Fehlstart zittern, Ex-Meister schon raus

Das VBL Grand Final könnte am Samstag eine kleine Sensation erleben: Anders Vejrgang würde sich bei einer weiteren Niederlage vorzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden - der Top-Favorit strauchelte zum Auftakt überraschend.

Einen Start zum Vergessen legte der Däne am Freitagnachmittag in der Kölner Strassenkicker Base hin. In seiner ersten Swiss-Runde zog Anders Vejrgang trotz 1:0-Hinspielsiegs letztlich nach Verlängerung den Kürzeren. Gegner Hisham Badreddine hatte mit Viktoria Köln jüngst zwar die 3. Liga eMeisterschaft gewonnen - galt vor Anpfiff aber dennoch als klarer Außenseiter. Das dürfte sich inzwischen geändert haben: 'Liboo7_' ist als einer von nur vier Spielern bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Vejrgang wiederum muss vor der letzten Swiss-Runde am Samstag um 12 Uhr zittern. Der Leipziger setzte sich nach der Pleite gegen Badreddine zwar souverän gegen Marius Grundmann durch (6:0 und 7:4), unterlag anschließend aber knapp seinem RBLZ-Teamkollegen Umut Gültekin (1:2 und 4:4). Gegen Rostocks Felix Breitkopf muss sich der 18-Jährige durchsetzen, um weiterhin nach dem deutschen Einzelmeister-Titel zu greifen. Bei einem Sieg würde 'RBLZ_Anders' in die Zwischenrunde vorrücken.

Kein zweiter Titel für Bederke

Ebenjene will Gültekin derweil vermeiden und direkt ins Achtelfinale einziehen. Über den Erfolg im RB-Duell gegen Vejrgang hinaus schlug der Titelträger von 2021 ebenfalls Grundmann (6:1 und 4:2). Dafür musste er sich Leverkusens Marc Landwehr nach 2:1 und 1:2 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Gegen Ali Oskoui Rad vom VfL Bochum entscheidet sich, in welcher K.-o.-Runde Gültekin einsteigt. Das Aus nach der Swiss-Phase konnte der kicker eFootballer des Jahres 2023 durch seine beiden Erfolge bereits abwenden.

Ganz anders Yannic Bederke: Der deutsche Einzelmeister von 2020 verlor der Reihe nach gegen Dortmunds Roee Feldman (1:1 und 0:4), Wehens Furkan Kayacik (1:3 und 3:5) sowie Freiburgs David Queck (3:3 und 2:4). Somit ist ein zweiter Titel für den Augsburger schon vom Tisch. Selbiges gilt für Grundmann, Klub-Meister Jamie Bartel und St. Paulis Kamal Kamboj, die den Freitag allesamt mit drei Niederlagen abschlossen.

Am anderen Ende des Bilanz-Spektrums sind Badreddine, Bartels Teamkollege Jonas Wirth, Gültekin-Bezwinger Landwehr und Henning Wilmbusse von Werder Bremen (je 3:0), die bereits sicher im Achtelfinale stehen. Wackelkandidaten mit bislang erst einem Sieg sind außer Vejrgang auch dessen nächster Gegner Breitkopf, BVB-Profi Feldman, Koray Kücükgünar und der als Geheimfavorit gehandelte Luca Weber.

Der zweite Tag des VBL Grand Final ist am Samstag ab 11.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport sowie auf kicker.de/esport zu verfolgen. Auch die Entscheidung am Sonntag ab 15.30 Uhr wird in diesem Livestream zu sehen sein. Alle Begegnungen und Ergebnisse der Endrunde findet ihr in unserer Übersicht.