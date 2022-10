Vanaken: "Erster zu werden ist natürlich schöner"

Club Brügge steht vor der Partie bei Bayer 04 Leverkusen schon im Achtelfinale der Champions League. Mittelfeldspieler Hans Vanaken macht der Werkself jedoch wenig Hoffnung.

Platz drei oder vier? Leverkusen steht gegen Brügge am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) unter Zugzwang, braucht auf jeden Fall einen Punkt und muss den Blick dann auf das Parallelspiel in Porto richten, wo Atletico mit einem Sieg das internationale Überwintern der Werkself beenden kann.

Geht es nach Kapitän Hans Vanaken, beendet Brügge unabhängig vom Ausgang der Partie in Porto schon die Träume des Bundesligisten zumindest in der Zwischenrunde der Europa League zu überwintern. Der Mittelfeldspieler der Belgier will nicht nachlassen und die Gruppe B als Sieger abschließen, mit einem Dreier gegen Bayer wäre dies bei derzeit einem Zähler Vorsprung auf Porto sicher der Fall. "Erster zu werden ist natürlich schöner", meinte der belgische Nationalspieler am Montag.

Brügge, erstmals in der K.-o.-Phase der Champions League, würde dann in Lostopf eins landen und in der Runde der letzten 16 dann auf einen Gruppenzweiten treffen. "Es ist schwer zu sagen, ob man dann auch ein besseres Los bekommt, denn jede Mannschaft, die übrig bleibt, ist eine Spitzenmannschaft", sagte Vanaken.

In Belgien gewann Brügge am 1. Spieltag der Königsklasse mit 1:0 und legte den Grundstein für die erfolgreiche Gruppenphase.