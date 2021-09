Van Gaals erster Sieg - Frankreich patzt erneut - Tiefschlag für Österreich

Frankreich gewinnt wieder nicht, bleibt aber auf WM-Kurs, die Niederlande gewinnen klar, bangen aber weiter. Und Österreich gerät in Israel unter die Räder: Die WM-Qualifikation am Samstagabend im Überblick.

Oranje jubelt und zittert, die Ukraine bremst Frankreich aus, Österreich erlebt einen bitteren Abend in Haifa (v.li.): Eindrücke von der WM-Qualifikation am Samstag. imago images/Getty Images (2)

Ukraine ärgert Frankreich - Diaby lässt Sieg liegen

Frankreich tut sich in seiner WM-Qualifikationsgruppe weiter überraschend schwer, bleibt aber trotzdem klar Tabellenführer. Obwohl die Deschamps-Elf dem mageren 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina am Mittwoch drei Tage später in Kiew nur ein 1:1 gegen die Ukraine folgen ließ und nach fünf Spieltagen "nur" neun Punkte auf dem Konto hat, führt sie die Gruppe D mit vier Zählern Vorsprung an. Martial traf nach dem umjubelten Pausenrückstand zum Endstand (50.) - sein erstes Länderspieltor seit 2016 -, Leverkusen-Profi Diaby scheiterte nach seiner Einwechslung am Pfosten. Neuer Zweiter sind die noch ungeschlagenen Finnen, die im dritten Spiel erstmals gewannen (1:0 gegen Kasachstan).

Depay lässt van Gaal jubeln - Bankdrücker Malen

In der engen Gruppe G meldeten sich die Niederländer mit dem ersten Sieg unter dem neuen Bondscoach Louis van Gaal zurück: Nach dem 1:1 beim Debüt in Norwegen gelang ein ungefährdeter 4:0-Heimsieg gegen Montenegro, bei dem Depay die ersten beiden Treffer markierte und BVB-Neuzugang Malen wie Wolfsburg-Torjäger Weghorst 90 Minuten auf der Bank blieb. Oranje ist weiterhin einen Punkt hinter Spitzenreiter Türkei (3:0 in Gibraltar) und punkgleich mit Norwegen (2:0 in Lettland samt Haaland-Tor) Zweiter.

Österreich geht in Haifa unter - Dänemark weiter perfekt

Die WM schon langsam abschreiben kann dagegen Österreich: Der EM-Achtelfinalist kam am Samstag in Haifa gegen Israel mit 2:5 unter die Räder. Baumgartner und Arnautovic verkürzten nach frühem 0:3-Rückstand zwar noch mal, konnten den Tiefschlag für die defensivschwachen Gäste jedoch nicht mehr verhindern. Israel festigte mit weiterhin zwei Punkten vor Schottland und nun drei vor Österreich den zweiten Platz, der nur unter Umständen zur WM führt. Dänemark baute mit einem 1:0-Zittersieg auf den Färöern seine perfekte Quali-Bilanz auf fünf Siege und 17:0 Tore aus - das WM-Ticket ist für den EM-Halbfinalisten schon zum Greifen nah.

Hier gibt es alle Partien vom Samstag im Überblick