Valorant Europa Qualifier: Das Leid der deutschen Teams

Bei der Europa-Quali zu den Stage 2 Masters hatten die deutschen Mannschaften große Probleme. Kein Team konnte bisher überzeugen. Es droht das Ausscheiden.

Da ist guter Rat teuer: Für die deutschen Mannschaften in den Valorant Challengers sieht es nicht gut aus. (Archiv) Lance Skundrich/Riot Games

Drei Spiele mit deutscher Beteiligung, drei Niederlagen: Am dritten Spieltag der Valorant Challengers kassierten die Teams von G2 Esports, BIG und FOKUS jeweils eine Niederlage. Die Lage ist für alle Mannschaften nun prekär.

Zwei Mal Tabellenletzter

Ein besonderes bitteres Erwachen erlebte Liga-Neuling FOKUS. Der deutsche Meister und Challengers-Aufsteiger steht nach der 0:2-Niederlage gegen FunPlus Phoenix mit drei Niederlagen auf dem letzten Platz in Gruppe A. Trotz guter Leistungen konnte die Mannschaft bislang keinen Sieg feiern.

Für die deutschen Teams sieht es nicht gut aus. FOKUS ist auf dem letzten Platz, G2 auf 4. Liquipedia

Ebenfalls Tabellenletzter, mit einem Punktestand von 0:3, ist Berlin International Gaming (BIG) in Gruppe B. Das junge Team tritt zum ersten Mal in einer Turnierserie an, im Stage 1 Qualifier gab es ein zerschmetterndes 0:5. Trotz großer Hoffnungen für dieses Turnier steht die Mannschaft wieder vor einem sieglosen Ausscheiden.

Auch BIG liegt mit 0-3 abgeschlagen auf dem letzten Platz. Liquipedia

Doch auch das erfahrenere Team von G2 Esports kämpft mit Problemen. Die zweite Hauptstadt-Auswahl musste am vergangenen Spieltag ebenfalls eine Niederlage einstecken und unterlag dem zuvor erfolglosen Team OG LDN UTD mit 1:2. Im Gegensatz zu den Kollegen ist G2 Esports in Gruppe A noch auf Platz vier. Die Chance auf das Weiterkommen besteht also noch.

In der Gruppenphase der Stage 2 Masters Qualifikation in Europa werden noch zwei Spieltage ausgetragen. Ab dem 17. Juni geht es mit den Playoffs weiter.

