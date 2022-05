Valorant Stage 2 Masters: Alles zur Europa-Qualifikation

Das große Valorant Stage 1 Masters Turnier ist vorbei. Die Top-Teams Europas machen sich bereit für die Qualifikation zum nächsten Wettbewerb. Wer schafft es zum Stage 2 Masters?

Ende April wurde das erste Masters der Valorant-Saison beendet. Nur wenige Wochen später geht es schon weiter mit dem Saisonbetrieb. Das Stage 2 Masters steht an und die ersten Qualifikations-Runden starten.

Am 13. Mai ist der Startschuss in Europa. Insgesamt werden zwölf Mannschaften gegeneinander antreten. Es geht um drei Podiumsplätze mit einem Preispool von insgesamt 200.000€.

VCT Stage 2 Masters Europa Qualifikation: Alle Teilnehmer

Alle qualifizierten Mannschaften stammen aus der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika). Drei GUS*-Teams und eine Auswahl aus der Türkei sind bei dem Turnier dabei, der Rest stammt aus Europa.

Hier sind alle Teilnehmer: Acend

BBL Esports

BIG

FOKUS

Fnatic

FunPlusPhoenix

G2 Esports

Guild Esports

M3 Champions

Natus Vincere

Team Liquid

Unterteilt werden diese Mannschaften in zwei Gruppen, in denen jeweils jeder gegen jeden spielt. Die drei bestplatzierten Mannschaften pro Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Dort geht es dann um die Top 3 des Turniers. Zunächst spielen die Teams im Format Best-of-3 um den Einzug in die nächste Runde. Best-of-5 heißt es dann in den letzten Finalspielen.

Erste Turnierserie für junge Organisation aus Berlin

Besonderes Augenmerk sollte auf Berlin International Gaming (BIG) gelegt werden. Die Organisation aus der Hauptstadt tritt diese Saison zum ersten Mal bei einer großen Turnierserie im Valorant eSport an.

Die Stage 1 Qualifikation im Februar und März war für die junge Truppe noch ein Misserfolg, mit 0:5 ist die Auswahl sang- und klanglos ausgeschieden. Im zweiten Anlauf wollen die Berliner besser abschneiden.

Ob das gelingt können alle Fans und Interessierte ab dem 13. Mai sehen. Das Qualifikationsturnier läuft bis zum 26. Juni, alle Spiele sind auf dem offiziellen Twitch-Kanal zu sehen.

*Was bedeutet GUS? Gemeinschaft Unabhängiger Staate - eine internationale Gemeinschaft aus Ex-Sowjetunionsstaaten. Der Begriff wird oft benutzt, auch im eSport, um diese Staaten (z.B. Russland und Ukraine) unter einem Begriff zusammenzufassen.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.