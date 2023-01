Vakanz in der Abwehr: HFC verpflichtet Ex-Lauterer Winkler

Der Hallesche FC hat auf die Vakanz in seiner Innenverteidigung reagiert und mit Alexander Winkler (30) einen erfahrenen Abwehrspieler an die Saale gelotst.

"Nach der Versetzung von Jonas Nietfeld in die vorderste Front und der Operation von Seymour Fünger entstand für uns Handlungsbedarf", gibt Halles Sportdirektor Ralf Minge Einblick in die Personalplanungen. Mit Alexander Winkler stieß der HFC bei seiner Suche auf einen erfahrenen Profi, der bereits 138 Drittligaspiele (sechs Tore) vorweisen kann. Den seit Sommer vereinslosen Abwehrspieler stattete Minge mit einem Eineinhalbjahresvertrag bis 30. Juni 2024 aus.

"Alex Winkler bringt sowohl Erfahrung als auch Stärken in Organisation und Zweikampfführung mit, galt auf seinen bisherigen Stationen als Führungsspieler und Teamplayer. Er kann uns Stabilität geben", ist Minge überzeugt. Winkler wird bereits an diesem Mittwoch zur Mannschaft stoßen. Zuletzt hatte er sich bei Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg fit gehalten, er komme deshalb in "gutem Zustand" nach Halle.

"Das Vertrauen der sportlichen Leitung rechtfertigen"

"Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, die neue Umgebung, die neue Mannschaft. Mein Ziel und Anspruch ist es, das Vertrauen der sportlichen Leitung zu rechtfertigen. Mit Leistung", wird Winkler, der an der Saale künftig mit der Rückennummer 26 aufläuft, zitiert. Bis zum vergangenen Sommer stand der 1,90 Meter große Verteidiger beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, für den er in zwei Spielzeiten insgesamt 39 Drittliga-Einsätze (zwei Tore) absolvierte.

Zuvor hatte er sich insgesamt fünf Jahre für die SpVgg Unterhaching in die Zweikämpfe geworfen. Dort war Winkler zwischen 2017 und 2020 eine feste Größe nach dem Aufstieg in die 3. Liga. 2017/18 (29 Spiele), 2018/19 (32 Spiele, ein Tor) und 2019/20 (34 Spiele, drei Tore) häufte er alleine 95 Drittliga-Einsätze an. In Halle sollen in den kommenden eineinhalb Jahren möglichst viele dazukommen.