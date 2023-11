Ingolstadt erkämpft Remis in Växjö - und scheidet aus

Nach dem 1:4 zu Hause gegen Växjö erkämpfte sich der ERC Ingolstadt im Achtelfinalrückspiel der Champions Hockey League in Schweden zwar ein 3:3, scheidet somit aber aus.

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt ist im Achtelfinale der CHL ausgeschieden. Das 3:3 gegen die Växjö Lakers in Schweden reichte es für die Oberbayern nicht, um das Gesamtergebnis zu ihren Gunsten zu wenden. Die 1:4-Niederlage im Hinspiel erwies sich als zu schwere Hypothek.



Die Schweden lagen nach Toren von Kalle Kossila (9. Minute) und Dylan McLaughlin (20.) nach dem ersten Drittel erneut vorn, Ingolstadt schlug durch Maury Edwards (15.) zwischenzeitlich zurück. Nach einem torlosen zweiten Drittel führte Ingolstadt im Schlussabschnitt durch Tore durch Mathew Bodie (43.) und Philipp Krauß (46.) 3:2 und durfte noch etwas hoffen, bevor Ludvig Nilsson (58.) ausglich.



Die Växjö Lakers schafften damit den Einzug in die nächste Runde, während Ingolstadt erneut in der frühen Phase des Turniers ausscheidet, ähnlich wie in der Saison 2015/16.



Meister ERC Red Bull München steht indessen im Achtelfinale gegen den Schweizer Meister Genève-Servette HC und strebt nach einem 3:2-Sieg im Hinspiel einen Platz im Viertelfinale an.