Drei Ibrahimovic-Scorerpunkte reichen nicht: FCB erzielt 3:3 in Pilsen

Die U 19 des FC Bayern wartet weiter auf den ersten Sieg in der Youth-League-Saison 2022/23. Bei Viktoria Pilsen kamen die Münchner zweimal zurück, es reichte jedoch nur zu einem 3:3 in einem wilden Spiel.

Noch immer kein Sieg und nur zwei Punkte, so lautete die Ausgangssituation der U 19 des FC Bayern München vor dem 4. Spieltag der Youth League. Bei Viktoria Pilsen, gegen das der FCB in der Vorwoche 1:2 verloren hatte, ging es auch schlecht los: Nach zwölf Minuten führten die Tschechen dank Kruta, der zu viel Platz hatte.

Zunächst wandelt der FCB ein 0:1 in ein 2:1 um

Auch sonst war Pilsen lange Zeit das aktivere Team, wenngleich es hin und her ging. Ranos scheiterte am Pfosten und verpasste den Ausgleich (19.). Nach zunehmenden Chancen auf beiden Seiten gelang dieser schließlich Copado, der wuchtig einschoss (33.). Noch vor der Pause drehte der FCB das Spiel, weil Kruta eine Großchance vergab (40.) und Ibrahimovic im Gegenzug nach Foul an Aseko Nkili vom Punkt cool blieb (41.).

Bereits in der ersten Hälfte gab es viele Abschlüsse zu bestaunen, in Durchgang zwei nahm das Spiel jedoch so richtig an Fahrt auf. Völlig verdient erzielte erst einmal Pilsen das 2:2 durch Vacek (60.). Dieser hatte wie zuvor seine Mitspieler leichtes Spiel gegen die Bayern-Abwehr, im Gegensatz zu den Kollegen blieb er aber cool. Zu allem Überfluss nickte Paluska wenig später zum 3:2 ein (72.).

Ranos sorgt nach zwischenzeitlichem 2:3 für den Endstand

Den Schlusspunkt aber setzten die Gäste: Ranos ließ seinen Gegenspieler nach Zuspiel des starken Ibrahimovic lockerleicht stehen und schob ein (76.), das durchaus wilde Spiel stand wieder unentschieden. Bei diesem blieb es auch, denn allen voran Pilsen betrieb reichlich Chancenwucher. Kruta scheiterte kurz vor Schluss noch zweimal an FCB-Keeper Hülsmann (87, 90.).

In der Youth League wartet Bayern weiter auf den ersten Sieg. Chancen aufs Weiterkommen hat der FCB jedoch noch.