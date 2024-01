Nach 17 Siegen zum Start: Eindhovens Serie reißt in Utrecht

Nach einer perfekten Hinrunde mit 17 Siegen in 17 Ligaspielen musste sich die PSV Eindhoven zum Auftakt in die Rückrunde der Eredivisie mit einem 1:1 in Utrecht begnügen.

Das formstärkste Team Europas ist erstmals in dieser Saison gestolpert. Am 18. Spieltag der Eredivisie durfte die PSV Eindhoven nach 17 Ligasiegen in Serie keinen Dreier bejubeln. Beim FC Utrecht kam die Mannschaft von Peter Bosz nicht über ein 1:1 hinaus.

Der frühere Trainer von Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund hatte sich mit seiner Mannschaft erst am Mittwoch in der 2. Runde des Pokals mit 3:1 gegen Twente Enschede durchgesetzt und vertraute nur vier Tage später den gleichen zehn Feldspielern. Leidglich Stamm-Torwart Benitez kehrte für Drommel zwischen die Pfosten zurück.

Dest leitet Tor und Gegentor ein

Beim Tabellenzwölften, der bereits im Dezember bei Feyenoord Rotterdam aus dem Pokal geflogen war (1:2) und entsprechend eine etwas längere Pause hatte, erwischte die PSV dennoch den perfekten Start. Nach nur sieben Minuten fand Dest mit einer Flanke von links den einlaufenden Bakayoko, der per Kopf die Führung besorgte. Für den erst 20-jährigen Flügelstürmer aus Belgien war es bereits der zwölfte Scorerpunkt im 18. Ligaspiel (vier Tore, acht Assists).

Doch im Gegensatz zum Hinspiel, das Eindhoven mit 2:0 für sich entschied, kam Utrecht diesmal zurück. Auch ohne den eigentlich gesetzten Ex-Schalker Bozdogan, der erst das zweite Ligaspiel der Saison verpasste, gelang nach 53 Minuten der Ausgleich.

Erneut stand Dest im Mittelpunkt, diesmal allerdings aufgrund eines Ballverlustes in der eigenen Hälfte. Booth, der einst in der Jugend des FC Bayern auflief, luchste seinem US-amerikanischen Landsmann die Kugel ab. Lammers, 2021/22 noch leihweise in Frankfurt aktiv, nahm den Ball auf und fand mit seiner flachen Flanke von rechts den einlaufenden Boussaid, der zum Ausgleich traf.

Nie startete ein Team besser in eine Eredivisie-Saison

PSV fand keine Antwort mehr und so nahm der perfekte Saisonstart schon im ersten Spiel der Rückrunde sein Ende. Der Rekord für den besten Saisonstart in der Eredivisie, den man 1987/88 mit 17 Siegen am Stück selbst aufstellen konnte, wurde damit zwar eingestellt, aber nicht gebrochen.

Doch auch mit dem ersten Punktverlust der Saison bleibt die ungeschlagene PSV mit mindestens zehn Punkten Vorsprung vor Feyenoord komfortabler Tabellenführer im niederländischen Oberhaus.

Schon am Mittwoch (20 Uhr) muss Eindhoven beim direkten Verfolger aus Rotterdam ran - allerdings nicht in der Liga, sondern im Pokal-Achtelfinale. In der Eredivisie geht es dann am Samstag (18.45 Uhr) gegen Almere City weiter. Am 20. Februar (21 Uhr) empfängt Bosz mit seiner Mannschaft außerdem Borussia Dortmund im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals.