Pepi und Unions Aaronson geben USA gutes Gefühl vor DFB-Duell

Ein Monat vor der Begegnung mit dem DFB-Team haben die USA den Oman in einem Test mit 4:0 geschlagen. Für einen Wolfsburger und einen Ex-Bayern-Profi war es aus persönlicher Sicht ein besonderes Spiel.

In Augsburg nicht mehr gern gesehen, in St. Paul/Minnesota schon: Ricardo Pepi lässt sich zu seinem Treffer beglückwünschen. IMAGO/USA TODAY Network

Am Ende war es ein Klassenunterschied: Beim 4:0-Testspielsieg der US-amerikanischen Nationalmannschaft über den Oman in St. Paul/Minnesota sprachen sämtliche Statistiken für den Gastgeber. Zwei aktuelle und zwei frühere Bundesliga-Profis standen im Fokus.

Union Berlins Aaronson traf in der 60. Minute per direktem Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:0. Die weiteren Treffer erzielten Balogun (13.) und der wie Aaronson zur Halbzeit eingewechselte Ex-Augsburger Pepi (79.), inzwischen in Diensten der PSV Eindhoven. Omans Abwehrspieler Al-Braiki (81.) unterlief ein Eigentor zum Endstand.

Erstmals in der Startelf der US-Mannschaft stand ein früherer Münchner und jetziger Pepi-Teamkollege bei PSV: Tillman startete im Dreier-Mittelfeld neben Musah und McKennie. Zu seinem Debüt überhaupt kam Wolfsburgs Paredes, der in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Die USA sind im kommenden Sommer Gastgeber der Copa America

"Ich habe eine junge Mannschaft gesehen. Viele junge Spieler haben sich durchgesetzt, also bin ich insgesamt sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe", sagte Sportdirektor Matt Crocker. Für Mittelstürmer Balogun war es das zweite Tor im vierten Länderspiel für die USA. Der ehemalige englische U-21-Nationalspieler hatte im Mai den Verband gewechselt.

Die USA sind im kommenden Sommer Gastgeber der Copa America. Es ist das wichtigste Turnier für das Team von Cheftrainer Gregg Berhalter vor der Weltmeisterschaft zwei Jahre später, die die Vereinigten Staaten gemeinsam mit Mexiko und Kanada austragen.

Der nächste Prüfstein folgt in einem Monat: Dann trifft die USA am 14. Oktober (21 Uhr deutscher Zeit) auf die deutsche Nationalmannschaft, die sich im Rahmen ihrer US-Tour anschließend auch mit Co-Gastgeber Mexiko misst.