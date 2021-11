Dank Pulisic und McKennie: USA lösen Erzrivale Mexiko ab

Die USA haben mit einem Sieg gegen Erzrivale Mexiko den nächsten Schritt Richtung WM 2022 gemacht. Im Mittelpunkt: Ein Ex-Dortmunder und ein Ex-Schalker. In Kanada wurde Bayerns Alphonso Davies gefeiert.

In der WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika musste Mexiko nach seinem Gastspiel in den USA die Tabellenführung abgeben. Bis zur 74. Minute stand es 0:0, doch dann trat Timothy Weah vom OSC Lille auf der rechten Seite an, setzte sich im Eins-gegen-eins durch und flankte aus vollem Lauf in die Mitte. Dort war der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic schneller als sein Gegenspieler und beförderte den Ball per Kopf zum umjubelten 1:0 in die Maschen.

Nach dem Führungstreffer des Chelsea-Profis sorgte der frühere Schalke-Profi Weston McKennie fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung, als ihm nach einem versuchten Doppelpass der Ball von einem Gegenspieler vor die Füße fiel und er frei vor Torwart Guillermo Ochoa die Nerven behielt. Tyler Adams von RB Leipzig stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz, Chris Richards von der TSG Hoffenheim wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Die USA führen die Tabelle nun punktgleich aufgrund der besseren Tordifferenz vor Mexiko an, dahinter lauerte mit einem Zähler weniger Kanada. Die Kanadier setzten sich in Edmonton mit 1:0 gegen Costa Rica durch. Das Tor des Tages markierte Jonathan David (57.) vom französischen Meister OSC Lille. Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies wurde in der 82. Minute von den kanadischen Fans in seiner Heimat unter Standing Ovations ausgewechselt.