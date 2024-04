USA gewinnen SheBelieves-Cup vom Elfmeterpunkt

Die US-Frauen haben sich im eigenen Land durchgesetzt und das Finale im SheBelieves-Cup gegen Nachbar Kanada im Elfmeterschießen gewonnen. Es ist der fünfte Titel in Serie in diesem Wettbewerb.

Rekordweltmeister USA entschied das traditionsreiche Einladungsturnier in der Nacht zum Dienstag (MESZ) in Columbus/Ohio durch ein 5:4 im Elfmeterschießen über Kanada für sich. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (0:1) gestanden.

SheBelieves-Cup 2024 Der Spielplan

Adriana Leon (40.) hatte Kanada in Führung gebracht, ehe Sophia Smith von den Portland Thorns (50./68.) die Partie zunächst für die USA drehte. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete abermals Leon, sie spielt in Englands Oberhaus für Aston Villa, ihr Team per verwandeltem Strafstoß ins Elfmeterschießen.

Auch Brasilien siegt im Elfmeterschießen

Im "kleinen Finale" setzte sich Brasilien, das mit WM-Rekordtorschützin Marta (38) in der Startelf aufwartete, zuvor mit 3:0 im Elfmeterschießen gegen Japan durch und belegte dadurch wie im vergangenen Jahr Rang drei.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Mina Tanaka (35.) brachte die Asiatinnen in Führung und verpasste das 2:0 durch einen verschossenen Elfmeter (64.). Den Ausgleichstreffer erzielte Cristiane (71.).