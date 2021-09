Starker Davies verhilft Kanada zum Remis gegen die USA

Beim Nachbarduell in Nashville hat die Nationalelf Kanadas dem Gastgeber USA auch dank eines starken Alphonso Davies ein Remis abgetrotzt. Im US-Team fehlte Weston McKennie wegen eines Verstoßes gegen teaminterne Regeln.

Punkteteilung in der WM-Qualifikation der CONCACAF-Gruppe zwischen den USA und Kanada. Beim 1:1 (0:0) in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee spielte sich Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister Bayern München für die Gäste in den Vordergrund und bereitete das Ausgleichstor von Cyle Larin (62.) mit einer starken Aktion vor.

Zuvor hatte Brendan Aaronson (55.) von Red Bull Salzburg zur Führung getroffen. In der Schlussphase musste Davies mit einer leichten Verletzung ausgewechselt werden.

McKennie gibt Verstoß zu

Der frühere Schalker Mittelfeldspieler Weston McKennie war vor dem Spiel wegen eines Verstoßes gegen die teaminternen Corona-Regeln der US-Auswahl suspendiert worden. Das teilte der 23-Jährige selbst auf Instagram mit. Es tue ihm leid und er hoffe, dass er bald wieder zurück im Team ist. Welchen Verstoß McKennie genau begangen hatte, wollte Nationaltrainer Gregg Berhalter nicht sagen. Der Coach ließ offen, ob der Profi von Juventus Turin am Mittwoch gegen Honduras zurück ins Team kehrt.

Nach zwei Spielen der finalen Qualifikations-Phase in Nord-/Zentralamerika und der Karibik führt Mexiko mit sechs Punkten die Achtergruppe an. Kanada und die USA liegen hinter Panama (4) mit je zwei Punkten auf den Plätzen drei und vier. Auch Honduras und El Salvador weisen zwei Zähler auf. Die besten drei Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Katar.