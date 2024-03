Magische Reyna-Wright-Verbindung: USA mit Comeback ins Finale

Jamaika hat die USA am Rande einer Niederlage, doch dann unterläuft den "Reggae Boyz" ein Eigentor. Ein ehemaliger Dortmunder führt die USA schließlich ins Finale der CONCACAF Nations League.

Schlechter hätte es gar nicht losgehen können für die USA. Bereits nach 34 Sekunden kassierte die Mannschaft von Gregg Berhalter den ersten (und einzigen) Gegentreffer - das schnellste Tor, das die USA im letzten Jahrhundert vom Anstoß weg kassiert haben. Gregory Leigh kam unbedrängt zum Kopfball und setzte die USA, die schlampig und uninspiriert agierten, damit ganz früh unter Druck.

Fast die gesamte Spielzeit über lagen die USA nun in Rückstand. Doch ein Eigentor von Jamaika in der 6. Minute der Nachspielzeit rettete die US-Boys in die Verlängerung. In dieser sicherten zwei Tore des eingewechselten Haji Wright (96./109.), die beide vom ebenfalls von der Bank kommenden Giovanni Reyna aufgelegt wurden, die Chance auf den zweiten Titelgewinn in der Nations League in Folge.

Erst als Jamaika langsam müde wurde, klappte es bei den Amerikanern. Und wie. Das zwischenzeitliche 2:1, mit dem die Partie gedreht war, resultierte aus einer traumhaften Vorarbeit vom ehemaligen Dortmunder Reyna, der den Ball im Mittelfeld eroberte und einen perfekten Pass auf Wright spielte, der wiederum cool vollendete. Mit seinem Tor bestätigte Wright seine gute Form, die er jüngst im FA-Cup-Viertelfinale mit einem späten Siegtreffer gezeigt hatte.

"Wenn wir Blickkontakt haben", sagte Wright nach dem Spiel zu Paramount+ über Reyna, "weiß ich, dass wir eine Verbindung haben."

Zerwürfnis mit Berhalter "überhaupt kein Thema mehr"

Eine Verbindung, die extrem wichtig ist für das US-Team und Coach Berhalter. Reynas Zerwürfnis mit dem Trainer scheint endgültig beigelegt zu sein. "Offensichtlich ist das, was passiert ist, passiert", gab der 21-jährige Mittelfeldspieler nach der Partie zu. "Aber ich denke, wir sind beide so weit darüber hinweg und so sehr auf die Gruppe konzentriert, dass es überhaupt kein Thema mehr ist."

Die USA spielen nun am Sonntag gegen Mexiko um den Titel. "El Tri" setzte sich im Halbfinale mit 3:0 gegen Panama durch.