"Teilweise nicht aus der Zone gekommen": DEB-Junioren verlieren zum Auftakt klar

Der amtierende Weltmeister war mindestens eine Nummer zu groß: Die deutsche U-20-Nationalmannschaft ist bei der WM in Edmonton mit einem 1:5 gegen die USA gestartet.

Als die deutschen Junioren die Defensive der US-Auswahl dann endlich geknackt hatten, war es eindeutig zu spät: Der Straubinger Joshua Samanski traf in der 54. Minute nach einem sehenswerten Solo zum 1:5-Endstand. Es war ein Lichtblick in einem insgesamt besseren Schlussdrittel des DEB-Teams, das schlecht in die Partie gekommen war.

Denn nach der ersten Hälfte des Auftaktdrittels hatte die USA bereits zehn Torschüsse verbucht. DEB-Goalie Nikita Quapp, der für das Auftaktspiel den Vorzug erhielt, konnte sich mehrfach auszeichnen und auch in der ersten Unterzahlsituation nach knapp zwei gespielten Minuten ein Gegentor verhindern.

Als die deutschen Kufencracks besser im Spiel zu sein schienen, hieß es plötzlich 0:1 - Luke Hughes zog vom rechten Bullypunkt per Direktschuss ab, Quapp war die Sicht versperrt (14.). Als Bennet Rossmy eine Spieldauerdisziplinarstrafe wegen eines Checks gegen den Kopf aufgebrummt bekam, nutzten die US-Boys die folgende fünfminütige Überzahl durch Logan Cooley zum 2:0 (19.).

Doppelter Videobeweis

Weiter in Unterzahl kassierte Deutschland mit Ablauf der Strafzeit im Mitteldrittel das dritte Gegentor: Landon Slaggert traf aus spitzem Winkel zum 0:3 (22.). Nur 36 Sekunden später stocherte Red Savage den Puck durch die Beine von Quapp über die Linie (0:4, 22.). Ein langer Videobeweis erbrachte in der 32. Minute schließlich das vermeintliche 5:0, Bundestrainer Tobias Abstreiter ließ daraufhin das Tor wegen Torhüterbehinderung mit der Coaches Challenge überprüfen - und die Referees nahmen ihre Entscheidung nach wiederholtem Videobeweis zurück. In der 39. Minute stand es schließlich dennoch 0:5, als Riley Duran einen US-Konter erfolgreich abschloss.

Bis auf die Ergebniskosmetik sechs Minuten vor Schluss brachte Deutschland im Schlussdrittel nichts mehr Zählbares zustande, Titelverteidiger USA feierte schlussendlich den siebten Sieg gegen Deutschland bei einer U-20-WM in Serie.

Proske sieht "ganz klare Tiefpunkte"

"Wir wussten, dass die US-Amerikaner mit einem hohen Tempo und einer guten Intensität ins Spiel starten werden", bilanzierte Abstreiter hernach auf der DEB-Website. "Am Anfang haben wir unsere Probleme damit gehabt, sind teilweise nicht aus der eigenen Zone herausgekommen, weil wir etwas zu lange gebraucht haben und die Entscheidungen nicht schnell genug getroffen haben." Es gelte eben, 60 Minuten auf dem Niveau zu spielen wie phasenweise im dritten Drittel. Stürmer Yannick Proske hatte seinerseits eine zwar "sehr solide" Partie gesehen und einige gute Phasen, "aber es gab auch ganz klare Tiefpunkte, wo wir einfach spielen hätten müssen, sei es die Scheibe rausbringen oder die Checks zu Ende fahren".

Für das DEB-Team geht es bereits am Mittwochabend (Ortszeit) gegen Nachbar Österreich weiter. MagentaSport überträgt das Spiel ab 4 Uhr (MESZ).