USA drehen Spiel gegen Costa Rica - Sorgen um PSG-Keeper Navas

Die USA haben am 5. Spieltag der CONCACAF-Gruppe in die Erfolgsspur zurückgefunden und einen 2:1-Sieg gegen Costa Rica eingefahren. Auch Mexiko jubelte.

Die USA haben nach der 0:1-Niederlage in Panama einen wichtigen Sieg im Kampf um die WM-Teilnahme eingefahren. Gegen Costa Rica geriet das Team von Trainer Gregg Berhalter zunächst in der ersten Minute in Rückstand, schlug aber in der 25. Minute durch Sergino Dest zurück. Beim Stand von 1:1 ging es in die Pause.

Aus der kam Costa Ricas Torhüter Keylor Navas nicht zurück. Der Torhüter, der sein 99. Länderspiel bestritt, hatte sich wohl im ersten Durchgang eine Verletzung an den Adduktoren zugezogen - wie schwer die Verletzung wiegt, ist noch unklar, womöglich muss der 34-Jährige aber auch in Paris, wo er mit Italiens Europameister Gianluigi Donnarumma um die Position im Tor wetteifert, pausieren.

Aus Sicht Costa Ricas doppelt bitter: Navas' Vertreter Leonel Moreira war entscheidend an der Niederlage beteiligt: Dem Schlussmann von LD Alajuelense aus der nationalen Liga unterlief ein unglückliches Eigentor. Timothy Weah hatte die Kugel aus kurzer Distanz an den Pfosten geschossen, von dort prallte der Ball an Moreiras Rücken und anschließend über die Linie zum 2:1-Endstand (66.).

Die USA schraubten ihr Punktekonto damit auf elf Zähler hoch und rangieren in der Tabelle hinter Mexiko. Costa Ricas Chancen auf die WM sinken, der Küstenstaat rangiert zwei Punkte hinter Panama auf Rang fünf. Während die die ersten drei direkt für das Turnier in Katar qualifiziert sind, bestreitet der Vierte Entscheidungsspiele gegen einen Vertreter aus dem asiatischen, ozeanischen oder südamerikanischen Kontinentalverband.

Davies trifft bei Kanadas Sieg

Der Drittplatzierte Kanada bleibt derweil voll auf WM-Kurs. Gegen Tabellennachbar Panama siegten die Nordamerikaner mit 4:1, in die Torschützenliste trug sich auch Alphonso Davies ein, der sich inzwischen auf der Rückreise nach München befinden dürfte. Das Tor zum 2:1 von Bayerns Flügelspieler brachte Kanada in der 66. Minute nach frühem Rückstand auf die Siegerstraße.

Mexiko, Spitzenreiter der Gruppe, siegte glanzlos in El Salvador. Nach Hector Moreno Führungstor machte Routinier Raul Jimenez in der Nachspielzeit alles klar und traf zum 2:0-Endstand. Mexiko bleibt damit in der Finalrunde ungeschlagen.