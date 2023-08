US Open: Übertragung, Zeitplan, Preisgelder

Ab Ende August treffen in New York die besten Tennisspieler beim vierten Grand Slam des Jahres aufeinander. Hier ein Überblick zu der Übertragung, dem Zeitplan und den Preisgeldern der US Open.

Wann finden die US Open 2023 statt?

Am 28. August startet die US Open mit der ersten Runde. Die Finalspiele sind für den 10. September nordamerikanischer Ostküstenzeit terminiert.

Wo werden die US Open ausgetragen?

Auch in diesem Jahr werden die US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens ausgetragen. Seit 1915 dient New York als Austragungsort des Grand Slams.

Wer überträgt die US Open 2023?

Nach 25 Jahren gibt es einen Wechsel bei der Übertragung. Ab diesem Jahr sind alle Spiele der US Open live in einzelnen Livestreams und auf Abruf bei "Sportdeutschland.TV" zu sehen. Welche Inhalte kostenlos zu sehen sind, wird noch bekannt gegeben. Der Sportsender löst somit Eurosport ab und hat sich bis 2027 die Übertragungsrechte für den deutschen Sprachraum an der US Open gesichert.

Fest steht bereits jetzt: Boris Becker bleibt den deutschen Tennis-Fans als Experte erhalten. Der 55-Jährige wird auch bei "Sportdeutschland.TV" an der Seite von Matthias Stach die US Open 2023 als Experte begleiten. Auch die Preise für den Live-Stream stehen mittlerweile fest: Es wird ein "All Access Turnierticket" mit dem kompletten US-Open-Programm für 20 Euro (bis zum 20. August) beziehungsweise 25 Euro geben. Einzelne Spiele kosten fünf Euro, zudem bietet "Sportdeutschland.TV" auch ein Tagesticket für zehn Euro an.

Wie hoch sind die Preisgelder?

Bei den US Open 2022 wurden über 60 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Für dieses Jahr wurden noch keine Zahlen bekannt, es ist damit zu rechnen, dass die Preisgelder sich erneut in diesem Bereich befinden. Der Gewinner Carlos Alcaraz und die Gewinnerin Iga Swiatek im Einzel erhielten im Vorjahr jeweils 2,6 Millionen US-Dollar.

Der Spielplan der US Open

Der genaue Spielplan der US Open 2023 ist noch nicht bekannt. Erst am 24. August werden die Ergebnisse der Auslosung bekanntgeben, anschließend steht auch der Spielplan. Dieser ist nach der Veröffentlichung natürlich auch bei kicker zu finden - sobald die Paarungen bekanntgegeben sind, sind diese natürlich auch bei kicker zu finden. Hier geht es zur Übersicht.