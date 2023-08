Alcaraz, Sinner, Svitolina: Harte Lose für deutsche Tennis-Profis um Zverev

Die Auslosung für die US Open ist durch - und die Losfee meinte es nicht gut mit den deutschen Teilnehmern.

Der zuletzt wieder erstarkte Alexander Zverev bekommt es bereits in der ersten Runde mit einem Spieler zu tun, der an den Top 50 kratzt. Den 26-jährigen Hamburger erwartet ein Duell mit dem Australier Aleksandar Vukic. Der 27-Jährige, in der Welt auf Position 51 geführt, machte zuletzt beim Masters in Toronto von sich Reden, als er bis ins Achtelfinale kam und auf seinem Weg dorthin unter anderem Borna Coric und Gael Monfils schlug.

Vukic wäre lediglich die erste Stufe eines steinigen Weges, den Zverev zu bewältig hat. Denn in Runde zwei droht schon ein Match gegen Landsmann Daniel Altmaier, der sich dafür aber zuvor gegen den Franzosen Constant Lestienne durchsetzen muss. In Runde drei könnte mit Grigor Dimitrov (Bulgarien) oder Andy Murray (Schottland) ein weiterer prominenter Name warten. Im Achtelfinale droht schon das Duell mit Jannik Sinner, der zum Start mit Yannick Hanfmann bereits einen Deutschen als Gegner zugelost bekommen hat.

Zweifellos ist der Italiener für Hanfmann ein richtig schwerer Brocken, er wäre das wohl aber auch für Zverev. Sinner ist aber nicht der schwerste Brocken im Turnier. Den erwischte vermutlich Dominik Koepfer, der sich gleich mal auf ein Match gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz freuen darf. Der Titelverteidiger aus Spanien wäre übrigens ein möglicher Viertelfinalgegner für Zverev. Im Halbfinale könnte dann Daniil Medvedev warten.

Im zweiten Teil des Turnierbaums ist Novak Djokovic der große Favorit. Nicht nur in New York hegen viele die Hoffnung, dass es im Endspiel zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen des Serben mit Alcaraz kommt. Bis dahin hat der Rekord-Grand-Slam-Champion aber die eine oder andere knifflige Aufgabe zu bewältigen. So tummeln sich in seiner Hälfte Leute wie Felix-Auger Aliassime (Kanada), Holger Rune (Dänemark), Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Casper Ruud (Norwegen) oder auch Frances Tiafoe (USA). Ganz nebenbei dürfte sich der Djoker die Nummer 1 zurückholen, reicht ihm dafür doch bereits ein einziger Sieg in Flushing Meadows.

Knifflige Aufgaben für deutsche Damen

Bei den Frauen trifft die 36-jährige Tatjana Maria als deutsche Nummer eins zunächst auf Petra Martic aus Kroatien. Tamara Korpatsch fordert indes Irina-Camelia Begu aus Rumänien, während Anna-Lena Friedsam das schwere Duell mit Wimbledon-Halbfinalistin Elina Svitolina (Ukraine) erwartet.

Mit Laura Siegemund und Eva Lys könnten sich noch weitere Deutsche fürs Hauptfeld qualifizieren. Nach ihrem 6:2, 7:6 (7:4)-Sieg über die Schweizerin Simona Waltert ist die 35-jährige Siegemund nur noch einen Sieg von diesem Ziel entfernt.