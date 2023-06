Spätes 1:0 und bange Minuten: Uruguay besiegt Italien und ist U-20-Weltmeister

Durch einen Treffer in der Schlussphase gegen Italien krönt sich die U 20 von Uruguay zum Weltmeister. Die Südamerikaner lösen damit die Ukraine ab.

Uruguay ist U-20-Weltmeister 2023 nach einem 1:0 gegen Italien. FIFA via Getty Images

In der umkämpften Partie am späten Sonntagabend hatten die Südamerikaner dank Luciano Rodriguez am Ende die Nase vorn und setzten sich im Finale gegen Italien mit 1:0 durch.

Im argentinischen La Plata, etwas südlich von der Hauptstadt Buenos Aires gelegen, entwickelte sich im Estadio Unico Diego Armando Maradona eine Partie, die von Uruguay bestimmt wurde. Insgesamt schoss die Celeste 15-mal auf das Tor vom italienischen Keeper Desplanches, der erst spät überwunden werden konnte. Sein Gegenüber Randall Rodriguez verlebte dagegen ein ruhiges Endspiel, da beide Torannäherungen der Italiener am Kasten vorbeiflogen.

Bange Minuten nach Rodriguez' Kopfball-Tor

Die Entscheidung fiel nach einer Ecke von der rechten Seite. Die Italiener bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone geklärt. Die Uruguayer Matturo und Ferrari stocherten nach dem Ball, ehe er zufällig Richtung Luciano Rodriguez abgefälscht wurde, der im Fünfer den Ball per Kopf aus wenigen Metern ins untere linke Eck nickte.

Uruguay jubelte frenetisch, doch dann setzte das Zittern ein - der VAR überprüfte das Tor, um auszuschließen, dass Matturo beim seinem verunglückten Torschuss-Versuch nicht mit der Hand am Ball war. Drei Minuten herrschte gespannte Stille im Stadion, bis der schwedische Referee Glenn Nyberg die beiden Daumen nach oben streckte und den Treffer gab.

Uruguays Defensive hält ab dem Achtelfinale dicht

Vor allem die Defensive der Uruguayer war der ausschlaggebende Faktor für den Titel: Ab der K.-o.-Phase spielte die Mannschaft von Trainer Marcelo Broli viermal zu Null - 1:0 im Achtelfinale gegen Gambia, 2:0 gegen die USA, 1:0 gegen Israel und eben wieder 1:0 gegen Italien. Nach einer etwas wackeligen Gruppenphase - nach der 2:3-Niederlage gegen Gruppensieger England - qualifizierte sich Uruguay mit einem knappen 1:0 gegen Tunesien für die zweite Turnierphase.

Nach dem Abpfiff spielten sich auf dem Rasen emotionsgeladene Szenen ab: Während Uruguays Junioren ihre Freude mit zahlreichen Tänzchen und Umarmungen bejubelten, saßen die Italiener wie ein Häufchen Elend auf dem Rasen. Anschließend trugen der italienische Vize-Weltmeister Roberto Baggio (1994) und Argentiniens Vize-Weltmeister Maxi Rodriguez (2014) den Pokal auf den Platz, um ihn dem neuen Weltmeister zu überreichen.

Erster Titel nach zwei Finalniederlagen

Uruguay löst damit die Ukraine ab, die 2019 mit 3:1 über Südkorea triumphierte. Die Südkoreaner unterlagen vier Jahre später im kleinen Finale Israel mit 1:3. Uruguay feiert erstmals den Titel des U-20-Weltmeisters - 1997 wurden sie nach einem 1:2 gegen Argentinien (in Malaysia) und 2013 nach einem 1:4 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich (in der Türkei) jeweils nur Zweiter.